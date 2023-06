von Anna Scheibe Bereits zum 18. Mal wurde der Deutsche und Europäische Gartenbuchpreis auf dem fränkischen Schloss Dennenlohe verliehen: Eine Jury aus Expert:innen kürte am 10. März 2023 die besten Bücher über Gartenkunst und Landschaftskultur sowie Gartenblogs, -podcasts und -fotografien.

Der Deutsche Gartenbuchpreis und der European Garden Photo Award prämieren jedes Jahr Autor:innen, die ihr "grünes Wissen auf besondere Art nahebringen und darauf hinweisen, dass Pflanzen, Tiere, Menschen, Gartenkultur- und Landschaft eine unteilbare Einheit bilden". Welche literarischen Kunstwerke in den verschiedenen Kategorien gewonnen haben, wird im Folgenden aufgelistet.

Die schönsten Gartenbücher: Die Gewinner:innen

Bester Ratgeber

Das Buch "Selbstversorgung: Dein eigenes Gemüse anbauen, mit Hühnern kuscheln, in selbstgebackenes Brot beißen." von Marie Diederich (Wurzlwerk) wurde von der Jury als "Bester Ratgeber" auf den ersten Platz gewählt. Darin zeigt die bekannte Bloggerin anschaulich auf, wie man sich mit Gemüsebeeten, Ziegen und Einmachgläsern selbst versorgen kann.

Beste Einsteigerratgeber

Zeit ist rar, das weiß auch die Autorin von "Keine Zeit zu gärtnern – Blumenparadies mit wenig Aufwand: Mit Beetplänen, Profi-Tipps und Pflanzenporträts zu Stauden, Gräsern und Einjährigen": Der Einsteigerratgeber von Sonja Di Leo wurde mit dem ersten Platz belohnt, da er wertvolle Tipps gibt, wie man trotz Zeitmangels einen vielseitigen Garten betreiben kann.

Bestes Garten- oder Pflanzenportrait

Der Titel "Ackerpflanzen und Feldfrüchte" (Quelle & Meyer) schaffte es als bestes Garten- oder Pflanzenporträt ebenfalls auf das Siegertreppchen: Darin veranschaulichen Margot Spohn und Roland Spohn, wie die Übergänge zwischen Pflanzenkulturen, Beikräutern und Gartenpflanzen fließend gelingen. Informative Texte und hilfreiche Illustrationen gehen in dieser Lektüre Hand in Hand.

Bestes Buch über Gartengeschichte

"Lost Gardens: Von verschwundenen und wiedergefundenen Gärten" von der Gartenhistorikerin und Journalistin Antje Peters-Reimann bekam in der Kategorie "Bestes Buch über Gartengeschichte" ebenfalls den Deutschen Gartenbuchpreis 2023 überreicht: Den ersten Platz sicherte sich die Lektüre mit historischen Gärten aus 2.500 Jahren – von der Antike bis ins 20. Jahrhundert.

Bestes Garten-Kochbuch

Als bestes Garten-Kochbuch wurde "Pfefferminzpesto und Fliedercouscous: Köstliches aus Wiese, Wald und Garten. 90 raffinierte Rezepte und 30 Pflanzenporträts" ausgezeichnet: Judith Gmür-Stalder, Kathrin Fritz und Maurice K. Grünig schafften es zum wiederholten Male, ein Gesamtkunstwerk zu kreieren. Besonders schön: Alle Rezepte sollen leicht nachzukochen sein.

Bestes Buch über Tiere im Garten

Cynthia Nagels Lektüre über "Die Welt in meinem Garten: Das faszinierende Ökosystem Garten verstehen" ergatterte ebenfalls den ersten Platz als bestes Buch über Tiere im Garten. Darin werden die komplexen ökologischen Zusammenhänge zwischen Flora und Fauna im Garten auf 408 Seiten genauer unter die Lupe genommen und veranschaulicht.

Bestes Gartenbuch für Kinder

Wie im Jahr zuvor wurde auch 2023 der Deutsche Gartenbuchpreis für das beste Gartenbuch für Kinder verliehen: Auf dem ersten Platz landete "Das große Buch vom Apfelbaum" von Holger Haag (Autor) und Lars Baus (Illustrator) für kleine Leser:innen ab fünf Jahren. Auf 56 Seiten dreht sich alles um das lange Leben eines Apfelbaums – und die Tiere, die darum oder darauf leben.

Bestes Buch zur Gartenlyrik oder -prosa

Der Kriminalroman "Gärten, Gift und tote Männer" von der Germanistin und Giftpflanzen kundigen Claudia Blasl begeisterte die Jury so sehr, dass ihr Buch einen weiteren ersten Platz belegte: Die Geschichte dreht sich um zwei pensionierte Hobbygärtnerinnen, die auf der Jagd nach Maulwurfsgrillen, einem Mörder und dem Mann fürs Leben sind.

Bestes Garten E-Book

Als bestes Garten E-Book wurden "Die Kirschen in des Mörders Garten: Ein Schrebergarten Krimi" von Inka Stein ausgezeichnet. Worum geht es? Inmitten der typischen Schrebergartenidylle im bekannten Kleingartenverein »Am Pappelwäldchen« begibt sich eine sympathische Heldin auf Mörderjagd, nachdem am nahen Rheinufer die Leiche einer jungen Frau gefunden wurde.

European Garden Book Award

Mit dem European Garden Book Award ausgezeichnet wurde in diesem Jahr das Buch "Orchideen: Eine illustrierte Pflanzenkunde mit Werken aus dem Natural History Museum in London" von der Autorin und Botanikerin Sandra Knapp. Darin dreht sich alles um die beliebteste Fensterbank-Pflanze Deutschlands, mit beeindruckenden Illustrationen aus dem Natural History Museum in London.

Bester Garten-Bildband

Trotz des englischen Titels "Gardens of Now" dreht sich in Rainer Elstermanns Bildband alles um deutsche Privatgärten. Die Fotografien hinterließen bei der Jury sichtlich Eindruck, daher ist es kaum verwunderlich, warum diese Ausgabe auf dem ersten Platz landete und mit dem Deutschen Gartenbuchpreis 2023 ausgezeichnet wurde.

Stihl Sonderpreis

Die "Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen – Band 2: Neue Pflanzen, Pilze, Bakterien. Anwendung. Kulturgeschichte. Botanik, Dosierung, Anbau und Wirkung" von Christian Rätsch und Markus Berger wurde in diesem Jahr mit dem Stihl Sonderpreis ausgezeichnet. Darin werden über 500 neue Pflanzen, Pilze, Flechten und Bakterien in mehr als 140 Monografien vorgestellt.

Rückblick: Das waren die Preisträger:innen 2022

Bester Einsteigerratgeber

Das Buch "Mein City Obstgarten" (Gräfe und Unzer Verlag) von Elisabeth Mecklenburg wurde zum besten Einsteigerratgeber gekürt. Das entschied eine Leserjury der Zeitschrift "Mein schöner Garten" vom Burda Verlag. Es erschien bereits im April 2021 und umfasst 160 Seiten.

Bestes Buch über Gartengeschichte

Den ersten Platz in der Kategorie "Bestes Buch über Gartengeschichte" sicherte sich Stefan Leppert mit seinem Buch "Gärten für die Wüste" (Ulmer Verlag). Es handelt von dem deutschen Landschaftsarchitekten Richard Bödeker, dem es gelang, eine Wüstenmetropole in Saudi-Arabien zu begrünen.

Bestes Buch über Tiere im Garten

In dieser Kategorie gab es gleich drei Siegerinnen: Auf dem ersten Platz landete Bärbel Oftrings Buch "Worauf fliegst du?" (Kosmos Verlag), den zweiten Platz sicherte sich Borgit van der Avoorts (Bohem Verlag) mit ihrem Buch "Insekten und Co." und den dritten Platz ergatterte Claudia Rösens Buch "Igel sucht Unterschlupf" (Ulmer Verlag).

Bester Bildband

Sebastian Kaps Bildband "Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich" wurde in dieser Kategorie zum Sieger erkoren. Dicht gefolgt von Ferdinand Graf Luckner, Petra Horn und Ulrich Timm, die mir ihrem Buch "Wilmans Park" (Callwey Verlag) den zweiten Platz belegten. Auf dem dritten Platz landete hingegen Martin Stafflers "Gärten von oben" (Ulmer Verlag).

Bestes Gartenbuch für Kinder

Im Rahmen des Deutschen Gartenbuchpreises 2022 wurde auch das "Beste Gartenbuch für Kinder" gekürt: In der Kategorie gewonnen haben die Erstplatzierte Bärbel Oftrings mit ihrer Lektüre "Was lebt im Garten?" (Kosmos Verlag) und die Zweitplatzierte Sanne Duft mit ihrem Kinderbuch "Tomatentage mit Tinka" (Urchhaus Verlag). Auf dem dritten Platz landete Eliz Simon und Inka Vigh mit ihrem Werk "Grüner Daumen – naturnah und nachhaltig" (Magellan Verlag).

Bestes Pflanzenportrait

Sein Buch "Der Segen der Einwanderer" (Gräfe und Unzer Verlag) sicherte Jürgen Feder in der Kategorie "Bestes Pflanzenportrait" den ersten Platz. Den zweiten Platz vergab die Jury an Regine Ebert und ihr Buch "Beinwell" (AT Verlag) und den dritten Platz an "Die Haselnuss" ( DVG Weimar Verlag) von Brigitte Wachsmuth.

Bestes Garten-Kochbuch

Judith Gmür-Stalder, Kathrin Fritz und Maurice K. Grüning wurden mit ihrem Werk "Dahlienchips und Berberitzenreis" (AT Verlag) in der Kategorie "Bestes Gartenkochbuch" von der Jury auf den ersten Platz gewählt. Elisabeth Grindmayer und Stephanie Haßelbeck schafften es mit "Farmmade" (Hölker Verlag) auf den zweiten Platz und Celia Nentwig mit "Klein und Köstlich" (Blooms Verlag) auf den dritten Platz.

Bestes European Garden Book

In der Kategorie "European Garden Book" wurden Hervé Lenain und Barbara de Nicolay mit ihrem Buch "Die Gärten der Loire-Schlösser" (Ulmer Verlag) zum Sieger gekürt. Dicht gefolgt von Fried Nielsens "Deutsch-Polnische Gärten" (zweiter Platz) und Mark Lanes "Royale Gärten" (Prestel Verlag) auf dem dritten Platz.

Bestes Buch zur Gartenprosa oder -lyrik

Isabelle van Groeningen siegte in dieser Kategorie mit ihrem literarischen Werk "Die sieben Jahreszeiten" (Insel Verlag). Den zweiten Platz konnte Sabine Platz ergattern mit ihrem Buch "Sabine Platz im Garten" (Heyne/Ariston/Ludwig Verlag). Den dritten Platz konnte hingegen Antja Peters-Reimann mit ihrem Titel "Geschichten aus Floras Reich" (Hummelshain Verlag) verbuchen.

Bester Ratgeber

Mit ihrem Buch "Wilde Wiesen gestalten" (Ulmer Verlag) konnten sich Katrin Lugerbauer und Joachim Hegmann in der Kategorie "Bester Ratgeber" den ersten Platz sichern. Dr. Heidi Lorey schaffte es auf den zweiten Platz mit ihrem Werk "Gemüse im Blumenbeet" (Ulmer Verlag) und Ulrike Aufderheide auf den dritten Platz mit ihrem Titel "Kleiner Garten naturnah" (Pala Verlag).

Quelle: Deutscher Gartenbuchpreis

