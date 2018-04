Fans der Serie " Game of Thrones" warten seit Sommer 2017 gespannt auf den Start der achten und letzten Staffel. Doch die Geduld der Leser der "Das Lied von Eis und Feuer"-Buchreihe, auf der die Serie basiert, wird noch länger auf die Probe gestellt.



Zuletzt veröffentlichte Autor George R. R. Martin 2011 einen Roman, 2012 erschien das Werk auf deutsch. Seither fiebern Fans der nächsten Fortsetzung entgegen. Doch "The Winds of Winter" wird eventuell nicht mal vor Ausstrahlung der finalen "Game of Thrones"-Staffel 2019 erscheinen. Während Fernsehzuschauer schon fast am Ende der epischen Erzählung angekommen sind, weht für Leseratten noch nicht einmal ein laues Lüftchen der Winterwinde. Nun steht fest: Daran wird sich in diesem Jahr auch nichts mehr ändern. Der 69-jährige Martin verkündete nun höchstpersönlich auf seiner Website: "Nein, der Winter kommt nicht... zumindest nicht 2018".



"Fire & Blood" macht Hoffnung



Doch der Schriftsteller sorgt auch gleich wieder für einen winzigen Hoffnungsschimmer: "Ihr müsst weiterhin auf 'Winds of Winter' warten. Ihr werdet aber dennoch in diesem Jahr in der Lage sein, nach Westeros zurückzukehren." Martin spricht damit seine Ableger-Buchreihe "Fire & Blood" an, die sich mit der Vorgeschichte des Hauses Targaryen beschäftigt. Er legt dabei aber großen Wert darauf zu betonen, dass es sich dabei nicht um einen Roman handeln werde. Vielmehr bezeichnete er es in seinem Eintrag als "ausgedachte Historie". Fans sollten sich also auf fiktiven Geschichtsunterricht einstellen. Das Buch erscheint demnach am 20. November.