von Jochen Siemens In "Der Fang des Tages" führt uns die Autorin und Verlegerwitwe Gisela Stelly Augstein durch den schmutzigen Nachlasskrieg zweier Familienclans.

Sich mit dieser Frau in einem Café am östlichen Ufer der Hamburger Alster zu treffen könnte auch eine Art Schlachtfeld-Besichtigung sein. Draußen vor dem Fenster schmiegt sich die Straße Schöne Aussicht an das Gewässer, eine geldschwere Allee mit Großvillen aus der Gründerzeit. Eine davon ist das Gästehaus des Hamburger Senats, eine andere war mal für 19 Millionen zu kaufen, und wieder andere werden noch in hanseatischem Familienbesitz sein, aber vielleicht bald vererbt werden.