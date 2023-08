Denken Sie gern an Ihre alten "???"-Kassetten und "Benjamin Blümchen"-CDs zurück? In der Kindheit gehörten Hörspiele zum Alltag, ob als Einschlafhilfe oder Freizeitspaß. Erwachsene müssen zum Glück nicht auf den Hörgenuss verzichten, denn es gibt zahlreiche Hörspiele für Erwachsene, die zum Entspannen und Abschalten einladen.

Kaum ertönt die Stimme des Erzählers, hat man als Hörer bereits die Umgebung ausgeblendet. Ob auf lauten Zugfahrten oder während eines entspannenden Bads, Fans von Audio-Inhalten sind immer auf der Suche nach neuen Geschichten. Hier finden Sie eine bunte Auswahl beliebter Hörspiele unterschiedlicher Genres.

Hörspiele für Erwachsene: Spannung

Hörspiele zum Mitfiebern und Gruseln gibt es jede Menge.

1. "Der neunte Arm des Oktopus"

Der neunte Arm des Oktopus

Die Klimakrise bedroht die Menschheit, und so schließen sich im Thriller "Der neunte Arm des Oktopus" die Supermächte China, Russland und die USA zusammen, um die Katastrophe zu verhindern. Die Maßnahmen der Allianz greifen allerdings so massiv in das Leben der Menschen ein, dass zunehmend Widerstand aufkommt.

2. "Der Heimweg"

Klara glaubt, von einem Mann verfolgt zu werden, der sie überfallen hat und der mit Blut das Datum ihres Todestags an die Wand schrieb. Der Tag bricht in weniger als zwei Stunden an und so vertraut sich Klara einer anderen Frau an. Sebastian Fitzeks "Der Heimweg" eignet sich für Fans von unheimlichen Psychothrillern.

Hörspiele für Erwachsene: Fantasy

Der Realität kann man noch besser entfliehen, wenn Hörspiele in unbekannte Welten entführen.

3. "Harry Potter"

Harry Potter und der Stein der Weisen - Gesprochen von Rufus Beck: Harry Potter 1

Seit über 20 Jahren begeistert die Geschichte des jungen Zauberlehrlings "Harry Potter" Generationen. Das Schöne: Erwachsene haben genauso viel Freude an den Abenteuern von Harry, Hermine und Ron — entweder aus Nostalgie-Gefühlen heraus oder einfach, weil die Geschichte rund ums Erwachsenwerden, Freundschaft und Magie zeitlos ist. Legendär ist außerdem die Stimme der "Harry Potter"-Hörspiele: Rufus Beck.

4. "Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer"

Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer 1

Kaum eine Serie faszinierte und schockierte Fans weltweit so sehr wie "Game of Thrones". Die Romanvorlage für die Erfolgsserie lieferte Autor George R. R. Martin mit "Das Lied von Eis und Feuer". Während die Serie bereits abgeschlossen ist, schreibt Martin weiter. Bisher gibt es zehn Bände der epochalen Erzählung, ein elftes Buch soll folgen. Wer Fan der Serie ist, sollte allerdings wissen, dass die Handlung nicht deckungsgleich mit den Ereignissen der Romane ist. Das bedeutet aber nicht, dass sie weniger spannend sind.

Hörspiele für Erwachsene: Humor

Gutem Humor zu lauschen, entspannt im Alltag und hilft loszulassen.

5. "Die Känguru-Chroniken"

Die Känguru-Chroniken: Live und ungekürzt

Autor Marc-Uwe Kling lebt mit einem kommunistischen Känguru zusammen. Das Hörbuch "Die Känguru-Chroniken" handelt von ihrem Zusammenleben. So widmen sich die ungewöhnlichen Mitbewohner wichtigen Fragen wie "War das Känguru wirklich beim Vietcong?" oder "Wer ist besser: Bud Spencer oder Terence Hill?". Marc-Uwe Kling erhielt 2013 bereits den deutschen Hörbuchpreis für den ersten Teil der verrückten Känguru-Geschichten. Es folgten drei Bücher über das wissbegierige Känguru.

6. "Aufgetaut"

Das Hörbuch "Aufgetaut" soll nicht weniger klären als die Frage nach dem Glück im Leben. Um eine Antwort zu finden, entführt das Hörspiel die Zuhörer zu Beginn 10.000 Jahre zurück in die Steinzeit. Steinzeitfrau Urga war zusammen mit einem Mammut in einem Eisblock eingefroren. Nun sind sie in der Gegenwart aufgetaut – Erderwärmung macht es möglich. Auf ihrer Reise durch die moderne Welt begegnen sie Charakteren wie App-Entwickler Felix Sommer oder auch dem Kapitän Lovskar.

Hörspiele für Erwachsene: Romantik

Die Irrungen und Wirrungen der Liebe haben schon viele Kreative inspiriert.

7. "Stolz und Vorurteil"

Stolz und Vorurteil

Autorin Jane Austen beschreibt wie kaum eine andere Schriftstellerin den englischen Kleinadel auf dem Land. In einem ihrer bekanntesten Werke "Stolz und Vorurteil" stellt Sie dem Zuhörer Mr. und Mrs. Bennet vor, die mit ihren fünf Töchtern ein kleines Anwesen bewohnen. Alle Töchter sollen verheiratet werden, insbesondere Tochter Elizabeth bereitet den Eltern dabei Sorgen, denn sie lehnt den reichen und adligen Heiratskandidaten Mr. Darcy ab. Warum Vorurteile es den Liebenden schwer machen und wozu Stolz führen kann, beschreibt der historische Liebesroman unvergleichlich schön.

8. "Wie ein Leuchten in tiefer Nacht"

Wie ein Leuchten in tiefer Nacht

Im Jahr 1937 folgt die Engländerin Alice ihrem Verlobten nach Amerika. Ein kleiner Ort in den Bergen Kentuckys wird ihr neues Zuhause. Als Alice gemeinsam mit anderen Frauen beginnt in der mobilen Bücherei zu arbeiten, schöpft sie Hoffnung auf eine Zukunft in der neuen Heimat. Täglich reitet sie zu abgelegenen Farmen in den Bergen, um die Menschen mit Büchern zu versorgen. Alice lernt in "Wie ein Leuchten in tiefer Nacht" von Erfolgsautorin Jojo Moyes nicht nur neue Menschen kennen, sondern auch sich selbst.

Hörspiele für Erwachsene: Biografien

Geschichten nach wahren Begebenheiten, wie Sie (Auto-)Biografien erzählen können, berühren besonders, denn sie erzählen von den Erfahrungen und Gefühlen echter Menschen.

9. "Der Tätowierer von Auschwitz"

Der Tätowierer von Auschwitz: Die wahre Geschichte des Lale Sokolov

Lale Sokolov wurde 1942 nach Auschwitz deportiert. Er musste täglich die Häftlingsnummern auf die Unterarme seiner Mitgefangenen tätowieren. So erzählt das Hörspiel "Der Tätowierer von Auschwitz" seine Geschichte. Sokolov nutzte seine Tätigkeit, um gegen die Unmenschlichkeit des Lagers zu kämpfen und seine Mitmenschen zu retten. So musste er eines Tages auch den Arm seiner zukünftigen Frau tätowieren. Diese wahre Geschichte geht unter die Haut und beleuchtet den Lageralltag während dieser unvorstellbar unmenschlichen Zeit.

10. "Permanent Record – Meine Geschichte"

Permanent Record: Meine Geschichte

In seiner Autobiografie "Permanent Record" erzählt der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden von den Ereignissen, die ihn bekannt machten. Snowden entschied sich für einen schweren Lebensweg, als er öffentlich machte, wie weit die Überwachung der Bevölkerung durch Geheimdienste reicht. Er gibt persönliche Eindrücke aus seinem ehemaligen Berufsalltag, erzählt von Schlüsselmomenten, die ihn veränderten und erklärt verständlich, warum auch in der Gegenwart viele Fragen zur Überwachung der Bevölkerung offenbleiben.

Hörspiele für Erwachsene: Ratgeber

Hörspiele müssen nicht nur Unterhaltungswert haben, denn in Form von Ratgebern lernt der Zuhörer etwas dazu.

11. "Der Elternkompass"

Der Elternkompass: Was ist wirklich gut für mein Kind?

Wer möchte, findet in "Der Elternkompass" Tipps von Wissenschaftsjournalistin und Autorin Nicola Schmidt zum Thema Erziehung. Sie geht der Frage nach: "Was ist wirklich gut für mein Kind?" und belegt ihre Ratschläge mit Ergebnissen wissenschaftlicher Studien. Auch von anderen Kulturen lässt sich die Autorin inspirieren. So räumt Sie mit Mythen und Irrtümern in der Kindererziehung auf.

12. "Body Politics"

Autorin Melodie Michelberger hinterfragt in "Body Politics" die vorherrschenden Schönheitsideale und wem es nützt, wenn Frauen sich nicht hübsch genug fühlen. Sie spricht sich für ein diverses Bild von Schönheit aus. Der Druck auf Frauen ist massiv und vor allem von einem männlichen Blick auf Frauenkörper geprägt. So ist Schönheit ein von außen zugeschriebenes Merkmal, das einengen kann. Michelberger motiviert, sich zu akzeptieren und daran zu denken, was jeder Körper täglich Außergewöhnliches leistet.

Tipp: Weitere (Hör-)Buchempfehlungen aus der Redaktion finden Sie übrigens auf unserer Themenseite.

