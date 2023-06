von Jana Felgenhauer Kathy Kohner war in den 50er-Jahren das einzige junge Mädchen auf dem Surfboard unter einer Gruppe rebellischer Surfer. Ihr Vater verewigte die Erfahrungen im Buch "Gidget", das jetzt neu übersetzt wurde. Ihr Job heute: "Aloha-Botschafterin".

Das Gespräch mit Kathy Kohner Zuckerman beginnt mit Gebrüll: "Halloo? Können Sie mich hören? Hallo? Halloo?" Man befürchtet schon, dass dieses Interview um 23 Uhr deutscher Zeit anstrengend werden könnte. Doch dann geht die 82-Jährige in ihrem Haus in Kalifornien zu einem anderen Hörer, die Verbindung steht, und sofort hat man einen Draht zu ihr. Der Grund für den Anruf: ihre Lebensgeschichte, die jetzt wieder in Buchform nachzulesen ist. Und in der geht es nicht nur um Wellen.