Seit über fünf Jahren engagiert sich Jakob Springfeld in seiner Heimatstadt Zwickau für Toleranz, Antifaschismus und Demokratie. Beleidigungen, offener Hass und Gewaltandrohungen sind die Folgen. Ein Gespräch über Begegnungen mit Neonazis, eine Polizei und Kommunalpolitik, die nicht handelt und eine Angst, die immer mitschwebt. Pauline Held

Zwickau: Die Stadt der Trabis und des Komponisten Robert Schumann, berühmt für ihre mittelalterliche Altstadt. So präsentiert sich die Stadt auf ihrem Internetportal. Für den 20-jährigen Zwickauer Jakob Springfeld ist seine Heimat vor allem eine Erinnerung an den ständigen Kampf gegen rechte Anfeindungen, Gewalt und Hass, an Massendemonstrationen von Neonazis durch die Innenstadt und die fortwährende Angst, Opfer ihres Terrors zu werden. Zugleich ist Zwickau für Jakob Springfeld der Ort seines politischen Erwachens und seines Einsatzes für Toleranz und Antifaschismus. In seinem ersten Buch "Unter Nazis" berichtet er von seinem Kampf gegen Rechtsextremismus.