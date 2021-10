Er ist einer der größten Helden der Leinwand und seit fast 60 Jahren im Geheimdienst Ihrer Majestät: Der britische Agent James Bond, auch bekannt als 007. 1952 von Autor Ian Fleming als Romanfigur erdacht, ist James Bond heute eine der erfolgreichsten und am längsten laufende Filmreihen. Der erste Streifen mit Hauptdarsteller Sean Connery kam 1962 in die Kinos und trug den Titel "James Bond – 007 jagt Dr. No". Connery verkörperte bis 1967 den Geheimagenten und wurde nach einem glücklosen Auftritt von George Lazenby für einen weiteren Film zurückgeholt.

Es folgte ab 1973 der Brite Roger Moore, der James Bond insgesamt siebenmal verkörperte – so oft wie kein anderer Darsteller. Ende der Achtziger schlüpfte Timothy Dalton für zwei Filme in die Rolle des James Bond, gefolgt von Pierce Brosnan und schließlich Daniel Craig. "Keine Zeit zu sterben", so der Titel des fünften und letzten Filns mit Craig, kam Ende September in die Kinos.

Aktualisierte Ausgabe von "The James Bond Archives"

Aus diesem Anlass hat der Taschen Verlag eine aktualisierte Ausgabe seines Bildbandes "The James Bond Archives" herausgebracht. Das rund 650 Seite starke und über sechs Kilo schwere Kompendium ist eine Goldgrube für alle 007-Fans. Über 1000 Abbildungen, darunter zahlreiche bislang unveröffentlichte Stand- und Set-Fotos, geheime Aktennotizen und Dokumente gewähren einen Blick hinter die Kulissen der Bond-Filme. Alle relevanten Akteure kommen zu Wort, es wird gezeigt, wie Szenen entstehen, die später auf der Leinwand wahlweise mühelos oder spektakulär aussehen.

© Imago Images Neuer Film "Keine Zeit zu sterben" Stilkritik Bond-Girls: Sie haben jeden Trend mitgemacht 7 Bilder

Neben den 25 Bond-Filmen werden auch die beiden nicht von der Produktionsfirma Eon Productions Limited verantworteten Streifen thematisiert: die Persiflage "Casino Royale" aus dem Jahr 1967 und der 1983 veröffentlichte Film "Sag niemals nie" mit Sean Connery als James Bond und Kim Basinger als Bond-Girl.

Der Bildband "The James Bond Archives. 'No Time To Die'-Edition" ist im Taschen Verlag erschienen und kostet 150 Euro – ein lohenden Investition in ein Stück Filmgeschichte.