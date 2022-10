von Carsten Heidböhmer Damit hat er sich wohl einen Kindheitstraum erfüllt: TV-Satiriker Jan Böhmermann liest eine Folge der beliebten Hörspielreihe "Die drei ???" ein. Seine Lieblingsepisode ist das jedoch nicht.

Ursprünglich war es eine Hörspielreihe für Jugendliche, doch heute hören unzählige Erwachsene die Folgen der "Drei ???". Einer der Menschen, die sich von liebgewordenen Gewohnheiten aus der Kindheit nicht trennen wollen, ist Jan Böhmermann. Der TV-Satiriker und Moderator des "ZDF Magazin Royale" ist bekennender Fan - und hat sich nun einen kleinen Traum verwirklicht: Er liest eine Folge der in Kalifornien spielenden Krimireihe ein.

Es handelt sich dabei um "Die drei ??? und die flüsternde Mumie". Die Episode ist alles andere als neu: Sie wurde in Deutschland erstmals am 1. März 1980 als Folge 10 veröffentlicht - da war Böhmermann noch gar nicht auf der Welt. Eingesprochen wurde sie von Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich und Jens Wawrczeck - die bis heute den Fällen ihre Stimme leihen.

Die Hörspiele basieren auf der 1964 in den USA gestarteten gleichnamigen Buchreihe, seit 1968 erscheinen die Bücher auch in deutscher Sprache. Das erste Hörspiel erschien in Deutschland 1979.

Jan Böhmermann liest das Originalbuch der "Drei ???"

Doch während Rohrbeck, Fröhlich und Wawrczek gekürzte Hörspieladapotionen einsprechen, hat Böhmermann nun den Originaltext gelesen. Die Neuvertonung ist Teil der Reihe "Family & Friends", in der Klassiker der Buchreihe von bekannten Sprechern und Schauspielern neu vertont werden, die mit der Welt der "Drei ???" verbunden sind. So kam auch Böhmermann zu der Ehre.

In "Fest & Flauschig", seinem Podcast, den er zusammen mit Olli Schulz auf Spotify hat, berichtete der 1981 in Bremen geborene Entertainer stolz von seinem Engagement: "Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben", erzählte Böhmermann. Drei oder vier Tage habe die Aufnahme in Anspruch genommen.

Der Spaß ist ihm anzumerken: Wer in die mittlerweile veröffentlichte Folge reinhört, spürt förmlich, welche Freude der Satiriker beim Einlesen des rund vier Stunden langen Stoffes und bei der Imitation von Stimmen und auch Tieren hat.

Nur eine Sache scheint Böhmermann zu bedauern: "Es ist nicht meine Lieblingsfolge." Die sei "Die drei ??? und das Gespensterschloss". Doch dieser Teil sei bereits vergeben gewesen. Das tat seinem Stolz jedoch keinen Abbruch. Und auch Olli Schultz störte das nicht: "Die höre ich mir heute Abend zum Schlafengehen an", sagte er im Podcast.

Hier kann man die Episode hören