Jen Beagin, 52, stammt aus Kalifornien und lebt in Hudson, New York

Om und Orgasmus in Jen Beagins neuem Buch "Big Swiss"

von Jana Felgenhauer Kein einziger Normalo weit und breit: Jen Beagin schreibt in "Big Swiss" über das verkorkste Seelen- und Sexleben amerikanischer Kleinstädter.

Beziehungscoach Om ist von der unkonventionellen Sorte. Er trägt Filzhut und Eyliner, nötigt Patientinnen und Patienten zu spirituellen Gesängen und badet sie mit einem Gong in Klangwellen. Seine Praxis befindet sich in Hudson, einer Kleinstadt im Bundesstaat New York, beschrieben als "Sammelbecken für alle Libidogestörten".