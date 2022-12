Vom Urknall bis in die Gegenwart: Jens Harder erzählt in Comics die Geschichte der Evolution und der Menschheit

von Matthias Schmidt Jens Harder verfolgt gekonnt ein größenwahnsinniges Projekt: Der Künstler zeichnet in Comics die Menschheitsgeschichte nach. Mit seinem nun erschienenen Werk "Beta" deckt er die Zeit bis in unsere Gegenwart ab, Corona inklusive. Als Nächstes will er die Zukunft zeichnen.

Manche Leserinnen und Leser erinnern sich jetzt vielleicht. Wir haben schon mal berichtet über das gewaltige Vorhaben von Jens Harder. Im Sommer 2014 war das, und es hat gute Gründe, warum so viel Zeit vergangen ist seitdem. Das Projekt des Illustrators und Zeichners, 1970 in Weißwasser in der damaligen DDR geboren, ist einfach zu größenwahnsinnig: Er will die Geschichte der Evolution und der Menschheit nacherzählen. Mit vielen sorgfältig kuratierten Bildern und möglichst wenig Text.