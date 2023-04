von Christine Westermann Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Ihre Neuentdeckung diese Woche: "Steinhammer" von Jörg Thadeusz. Und ja, Autor und Protagonist sind verwandt.

Er gehörte zur Verwandtschaft, wuchs in den 50er-Jahren in der Steinhammerstraße auf. Gehörte dennoch nie richtig dazu. Er wollte Maler werden, aber dass Kunst ein brotloses Geschäft ist, darüber war sich die Verwandtschaft in Dortmund einig. Als Bergmann oder Maurer war man besser dran. Aus dem Jungen, der nach Meinung der Verwandtschaft "nur so ein bisschen rummalte", wurde später einer der größten gegenständlichen Maler des 20. Jahrhunderts, Meisterschüler von Joseph Beuys, später selbst Kunstprofessor. Er machte eine Karriere, von der er selbst nicht wusste, dass man sie machen kann. Aus der faszinierenden Lebensgeschichte von Norbert Tadeusz, einem Cousin seines Vaters, hat der Autor Jörg Thadeusz einen Roman gemacht.