von Kester Schlenz Wer sagt, was wir noch sagen dürfen? Der einstige Staatsminister Julian Nida-Rümelin sieht unsere Demokratie durch Cancel Culture bedroht. Und löst möglicherweise neuen Streit aus.

Herr Nida-Rümelin, seit langen Zeiten schon denken Philosophen darüber nach, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Sie wünschen sich eine ohne Cancel Culture. Was beunruhigt Sie?

Mich beunruhigt die weltweite Krise der Demokratie. Sie hat viele Ursachen, etwa Kriege oder die wachsende soziale Ungleichheit. Aber einige dieser Ursachen sind kulturell bedingt. Zum Fundament von Demokratie gehören nicht nur Wahlen alle paar Jahre, sondern auch eine bestimmte Art, vernünftig miteinander umzugehen, in freier Rede einander zuzuhören, unterschiedliche Meinungen auszuhalten und so zu einer eigenen Überzeugung zu kommen. Cancel Culture ist das Gegenteil davon. Sie trägt zur kulturellen Erosion der Demokratien weltweit bei.