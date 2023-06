von Susanne Baller Um ihr Studiendarlehen abzustottern, verlässt die Kanadierin Kate Beaton ihre idyllische Heimat und arbeitet im Westen des Landes auf Ölplantagen. Ihre Erlebnisse erscheinen als Graphic Novel, die vielfach ausgezeichnet wird. Nun ist sie auf Deutsch zu haben.

Nicht nur der ehemalige Präsident der USA ehrte Autorin und Illustratorin Kate Beaton, indem er mit "Ducks" zum ersten Mal einen Comic in seine jährlichen Literaturempfehlungen aufnahm. Ihr autobiografisches Werk kam auch unmittelbar auf die Bestsellerliste der "New York Times" und einiger anderer wichtigen Zeitungen. "Bei mir stand das Telefon nicht mehr still, ich kann es eigentlich bis heute kaum glauben", erinnert sich die Kanadierin im Mai 2023 an die verrückte Zeit im Jahr 2022, als ihr Buch herausgekommen war.