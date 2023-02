von Dirk van Versendaal Der norwegische Bestsellerautor Karl Ove Knausgård über seinen neuen Roman "Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit", Unsterblichkeit, Abba-Avatare und seine enormen Selbstzweifel.

Herr Knausgård, nicht nur die Kirche spricht vom ewigen Leben, auch die Wissenschaft. Werden Sie sich einfrieren lassen, um eines womöglich nicht so fernen Tages aufzuerstehen?

Auf keinen Fall! Eine solche Idee halte ich mit Leib und Seele für falsch. Wir gestalten unsere Zeit, und sie gestaltet uns. Die Gegenwart, das sind wir. Wer sich von hier aus in eine Zukunft bewegt, die in vielleicht 50 Jahren liegt, hat dort keine Beziehungen zu nichts und niemandem. Es wäre, als würde man ohne Mutter, Familie oder Freunde geboren. Als lebte man einsam auf einer Insel.