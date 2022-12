Als Karikaturist ist Klaus Stuttmann ein unermüdlicher Beobachter und Kommentator des Zeitgeschehens. Wie schon in den Vorjahren hat der Zeichner auch in diesem Jahr seine besten Zeichnungen in einem Jahrbuch zusammengestellt und blickt darin auf die zurückliegenden zwölf Monate zurück.

Die waren vor allem von einem Thema geprägt: Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine - und den damit zusammenhängenden Problemen. Wir präsentieren hier eine Auswahl von zwölf der insgesamt 200 Karikaturen, die der im Schaltzeit Verlag erschienene Band enthält. Und fast alle haben sie mit dem Angriffskrieg zu tun: die Energiewende, die Verlängerung der AKW-Laufzeiten, die Verwandlung der Grünen in eine Aufrüstungspartei sowie Robert Habecks Bemühen, den Deutschen das Energiesparen beizubringen.

Klaus Stuttmann lässt das Jahr Revue passieren

Angesichts dieser Übermacht des Krieges, dessen Auswirkungen in fast alle Lebensbereiche einsickern, vergisst man fast, dass es im zurückliegenden Jahr noch andere Themen und Probleme gegeben hat. So ist die Corona-Pandemie noch immer nicht überwunden, die Klimakatastrophe schreitet auch ohne Erbarmen voran und die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom chinesischen Staat könnte uns die nächste Krise bescheren.

Insgesamt gab es in den zurückliegenden zwölf Monaten also wenig Aufbauendes und Erheiterndes. Und doch ertappt man sich als Leser immer wieder beim Grinsen, wenn man das Jahrbuch von Klaus Stuttmann durchblättert. Etwa wenn er den Kriegsverbrecher Putin als oberkörperfreien Gernegroß darstellt, der aus reinem Geltungsbedürfnis die Welt in Brand steckt. Und wenn der Karikaturist Robert Habeck in der Dusche zeichnet, wird klar, dass der mächtige Minister unter dem kalten Wasserstrahl genauso leidet wie jeder andere Bürger auch.

So holt Stuttmann die Akteure der Politik in unser Wohnzimmer und macht sie ein Stückchen nahbarer. Wenn man die 200 Seiten durchgeblättert hat, ist die Welt zwar kein Stückchen besser geworden - aber vielleicht ein klein bisschen erträglicher. Und damit ist nicht wenig erreicht.

"Klaus Stuttmann: Karikaturen 2022" enthält 228 Seiten, ist im Schaltzeit Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Mehr auf der Website des Verlags