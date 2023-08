Alles auf Grün: Zervakis, 48, zog in der Corona-Zeit aufs Land. Heute lebt sie wieder in Hamburg

von Gunnar Herbst Die Moderatorin Linda Zervakis suchte Ruhe und kaufte ein altes Bauernhaus in Holstein. Sie fand einen Haufen Arbeit und Menschen, die herrlich ehrlich sind.

Frau Zervakis, Sie haben ein altes Fachwerkhaus in Ostholstein gekauft, es mit einer Freundin renoviert und ein Buch darüber geschrieben. Ist alles, was drinsteht, genau so passiert?

Das Buch basiert auf sehr vielen wahren Geschichten, die ich erlebt oder beobachtet habe. Allerdings sind die Namen der Figuren erfunden.