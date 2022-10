Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet.

Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Das gab die für den Preis zuständige Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.

Angesichts des Ukraine-Krieges erwarteten manche Beobachter, dass der Literaturpreis mit einer politischen Botschaft verbunden sein könnte. Die russische Kreml-Kritikerin Ljudmila Ulitzkaja war in den vergangenen Jahren bereits als Kandidatin gehandelt worden – nach Einschätzung von Literaturkritikern hätte sie diesmal den Preis tatsächlich bekommen können.

Als mögliche Gewinner wurden auch die US-Romanautorin Joyce Carol Oates, die Kanadierin Margaret Atwood und der Japaner Haruki Murakami gehandelt, außerdem der Franzose Michel Houellebecq. In den vergangenen beiden Jahren waren mit der US-Lyrikerin Louise Glück und dem aus Tansania stammenden Schriftsteller Abdulrazak Gurnah zwei hierzulande unbekanntere Autoren ins Rampenlicht gehoben worden.

