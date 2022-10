Psychologin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl hat ein neues Buch veröffentlicht. Es geht um die Frage: Wie funktioniert der Mensch und welche Rolle spielt dabei die Psyche? Ab 11 Uhr spricht sie live auf der Buchmesse.

Mit ihrem 2015 erschienenen Buch "Das Kind in dir muss Heimat finden" gelang Stefanie Stahl ein Überraschungserfolg. Viele Jahre führte der Ratgeber die Bestsellerlisten an. Seitdem hat sich die studierte Psychologin auch als Autorin etabliert. Neben ihrer Tätigkeit als Therapeutin mit eigener Praxis in Trier hat die 58-Jährige mehrere Bücher veröffentlicht.

Ihr neuestes trägt den Titel "Wer wir sind" und beschäftigt sich mit der Frage, wie der Mensch funktioniert und welche Rolle die Psyche dabei spielt. Neben der wissenschaftlichen Analyse hat Stahl Praxisbeispiele aus ihrem Alltag als Therapeutin in das Buch einfließen lassen und liefert Lösungsansätze für die Leserinnen und Leser.

Ab 11 Uhr ist Stefanie Stahl live auf der Buchmesse zu Gast. Im Talkformat "Die 30-Minuten-WG" von stern und Penguin Randomhouse spricht sie mit Bärbel Schäfer über ihr neues Buch "Wer wir sind". Weitere Gäste heute sind:

12 Uhr: Dmitry Glukhovsky im Gespräch mit Bärbel Schäfer

im Gespräch mit Bärbel Schäfer 13 Uhr: Paul Bokowski im Gespräch mit Ariane Wick

im Gespräch mit Ariane Wick 14 Uhr: Nadia Ghulam & Agnès Rotger im Gespräch mit Ariane Wick

im Gespräch mit Ariane Wick 15 Uhr: Abdulrazak Gurnah im Gespräch mit Ariane Wick

im Gespräch mit Ariane Wick 16 Uhr: Ian Kershaw im Gespräch mit Ariane Wick

im Gespräch mit Ariane Wick 17 Uhr: Peter Neumann im Gespräch mit Ariane Wick

Der stern sendet täglich live von der Buchmesse

Das ist "Die 30-Minuten-WG": Der stern und die Verlagsgruppe Penguin Randomhouse laden 40 Autorinnen und Autoren in "Die 30-Minuten-WG". Wir streamen die halbstündigen Gespräche live von der Buchmesse. Mit dabei sind unter anderem Philipp Lahm oder Richard David Precht und Harald Welzer. Weitere Gäste der jeweils 30 Minuten langen Bücher-Talks sind erfolgreiche Autorinnen und Autoren wie Dörte Hansen, Charlotte Link oder Wladimir Kaminer.

Das komplette Programm finden Sie hier.