Wer Mary McCartney zur Freundin hat, darf sich glücklich schätzen. Die 54-Jährige liebt es, die Menschen um sich herum zu bekochen. Aus dieser Leidenschaft ist nun ein Kochbuch entstanden. "Feeding Creativity. A Cookbook for Friends and Family", so der Titel, beinhaltet 60 Rezepte, die McCartney für Prominente wie Cate Blanchett, Drew Barrymore oder Judi Dench zubereitet hat. Und da Mary McCartney auch eine passionierte Fotografin ist, schoss sie die Bilder für das Buch gleich selbst. Schauspielerin Cameron Diaz traf sie in deren Haus in Los Angeles zum Brunch, serviert wurden unter anderem Pancakes mit Heidelbeeren. Mehr