von Jochen Siemens Das Buch von Prinz Harry ist ein Weltbestseller – und enthält allerlei private Details der königlichen Familie. Wäre ein solches Buch bei einem deutschen Verlag juristisch angreifbar? Ein Gespräch mit Rechtsanwalt Sven Krüger, der Verlage in solchen Fragen berät.

Es sieht so aus, als ob sich Prinz Harrys Nachbarn nicht so sehr für ihn interessieren. Denn während "Reserve", die Erinnerungen des Prinzen, weltweit 3,2 Millionen Mal verkauft wurde und mit 100.000 Exemplaren auch in Deutschland die Bestsellerlisten anführt, ist ausgerechnet die Nachfrage im Buchladen der kleinen kalifornischen Stadt Montecito, Wohnsitz von Harry und Meghan, bescheiden. Nur etwa 30 Bücher habe man dort bisher verkauft, meldete der britische "Guardian". In Kalifornien also offenbar kein "must read", in Harry Heimat England umso mehr – mit 750.000 verkauften Büchern gilt "Reserve" schon jetzt als historischer Bestseller.