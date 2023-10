© Anne Frank Fonds Basel via Getty Images

1940: Anne (l.) und Hannah spielen auf dem Merwedeplein in Amsterdam

von Jana Felgenhauer Hannah Pick-Goslar erinnert sich an den Holocaust – und an ihre Freundin Anne Frank.

Die 16-jährige Hannah wartet mit ihrer kleinen Schwester Gabi auf einen Zug, in dem die Nazis Häftlinge wie sie aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen nach Theresienstadt transportieren wollen. Es ist ein Frühlingstag 1945, kurz vor der Befreiung durch die Alliierten. Das schöne Wetter passt nicht zu dem Grauen, das um sie herum stattfindet, nicht zu ihrem Gemütszustand, die beiden Schwestern sind unterernährt, krank, wissen nicht, was sie erwartet.

Ein Wehrmachtssoldat, der nicht zur KZ-Wachmannschaft gehört, fragt die fünfjährige Gabi, ob sie einen Keks will. Das Mädchen, das sein halbes Leben in Lagern verbracht hat, fragt zurück: "Was ist ein Keks?"