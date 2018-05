Das wird es in diesem Jahr nicht geben: Die ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie tritt aus einer Tür heraus und gibt vor Journalisten und der Weltöffentlichkeit den Namen des neuen Literaturnobelpreisträgers bekannt. Wegen der Krise in der schwedischen Akademie werde in diesem Jahr kein Literaturnobelpreis vergeben. Das teilte das Gremium am Freitag in Stockholm mit. Der Preis für 2018 werde im kommenden Jahr zusammen mit dem Preis für 2019 vergeben, hieß es. Diese Zeit sei nötig, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Akademie wieder herzustellen, bevor der nächste Preisträger verkündet werden könne. Die Schwedische Akademie, die seit 1901 den Träger des Literaturnobelpreises auswählt, wird von einem Belästigungs- und Korruptionsskandal erschüttert. Man sei in einer ernsten Krise, teilte das Gremium kürzlich mit. 18 Frauen hatten dem Mann eines Akademiemitglieds sexuelle Belästigung vorgeworfen. Nach Berichten schwedischer Medien soll der Mann auch Kronprinzessin Victoria an den Po gefasst haben. Auch bei der Bewilligung von Fördergeldern soll es Unregelmäßigkeiten gegeben haben. Der schwedische König Carl Gustaf zeigte sich Anfang April besorgt: "Wir hoffen, dass die bestmögliche Lösung für die weitere Arbeit der Schwedischen Akademie gefunden wird. Das ist eine enorm wichtige Institution in Schweden und für die Kultur. Und über allem steht natürlich der Nobelpreis. Wir werden alle Parteien hören und die bestmögliche Lösung finden. Aber es ist eine schwierige Situation, in der wir uns befinden. Aber ich denke, es gibt Möglichkeiten. Und wir müssen daran langfristig arbeiten, nichts passiert an einem Tag." Nach den Turbulenzen im Zuge des Skandals sind nur noch zehn von einst 18 Mitglieder der Akademie aktiv. Das gefährde ernsthaft die Fähigkeit der Akademie, ihre wichtigen Aufgaben zu erfüllen, hieß es aus dem schwedischen Königshaus. Die Preisvergabe wird nicht zum ersten Mal abgesagt, zuletzt wurde der Nobelpreis von 1940 bis 1943 wegen des Zweiten Weltkriegs überhaupt nicht vergeben.