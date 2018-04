Die Auszeichnung wird in sechs Kategorien an Journalisten aus Print und Online, sowie an Fotografen vergeben.



Das sind alle Kategorien und die jeweiligen Nominierten des Nannen Preises 2018:



Nominiert in der Kategorie "Dokumentation":



- Caterina Lobenstein: "Warum verdient Frau Noe nicht mehr?", veröffentlicht in "Die Zeit"

- Harald Martenstein, Lorenz Maroldt: "Ins Scheitern verliebt", veröffentlicht im "Zeit Magazin"

- Team: U. Fichtner, A. Geicke, M. Geyer, A. Wassermann: "Made in Germany", veröffentlicht in "Der Spiegel"



Nominiert in der Kategorie "Inszenierte Fotografie"



- Maurizio Cattelan, Pierpaolo Ferrari: "Was gibt es denn da zu lachen?", veröffentlicht im "Zeit Magazin"

- Adam Ferguson: "Dem Jenseits entkommen", veröffentlicht im stern

- Stéphan Gladieu: "Ihr Stolz ist ungebrochen", veröffentlicht in GEO



Nominiert in der Kategorie "Investigative Leistung"



- Dietmar Hawranek, Frank Dohmen: "Das Auto-Syndikat", veröffentlicht in "Der Spiegel"

- Team: M. Amjahid, D. Müller, Y. Musharbash, H. Stark, F. Zimmermann, S. Mondial (Mitarbeit): "Ein Anschlag ist zu erwarten", veröffentlicht in "Die Zeit"

- Team: D. Schraven, B. Schlange, M. Bensmann, H. Güngör, M. Weigel, S. Wörpel, O. Schröm, N. Schenck, A. Mayr: "Alte Apotheke", veröffentlicht bei "Correctiv"



Nominiert in der Kategorie "Reportage/Egon Erwin Kisch-Preis"



- Markus Feldenkirchen: "Mannomannomann", veröffentlicht in "Der Spiegel"

- Claas Relotius: "Löwenjungen", veröffentlicht in "Der Spiegel"

- Lorenz Wagner: "Nach ihrer Pfeife", veröffentlicht im "Süddeutsche Zeitung Magazin"



Nominiert in der Kategorie "Reportage-Fotografie"“



- Daniel Berehulak: "'Sie schlachten uns ab wie Tiere'", veröffentlicht im stern

- Pablo Ernesto Piovano: "In einem vergifteten Land", veröffentlicht im stern

- Nikita Teryoshin: "Wie weiter, Germans?", veröffentlicht in "Business Punk"/"taz.futurzwei"



Nominiert in der Kategorie "Web-Projekt"



- Team: C. Bangel, P. Blickle, P. Faigle, F. Gortana, A. Loos, F. Mohr, J. Speckmeier, J. Stahnke, S. Venohr: "Stadt, Land, Vorurteil", veröffentlicht bei "Zeit Online"

- Team: D. Osswald, O. Christie, U. Wyss, C. Mülhauser, K. Manz, M. Brupbacher: "In eisigen Tiefen – Expedition in einen Gletscher", veröffentlicht bei "Tagesanzeiger.ch"

- Team: T. Stölzel, M. Seiwert, L. Deuber, S. Book, A. Busch, P. Schuch, G. Weber, H. Al Mohtasib: "Für Dein Auto", veröffentlicht bei "wiwo.de"