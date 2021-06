Seine Liebe zur Musik entdeckte er durch die Beatles, aber bis heute ist Fotograf Anton Corbijn vor allem mit einer Band untrennbar verbunden: Der britischen Synth-Pop-Truppe Depeche Mode. 1981 fotografierte er die damals noch vierköpfige Band bei einem Konzert in London, seit Mitte der Achtziger ist er so etwas wie das visuelle Herz von Depeche Mode. Corbijn verantwortet Plattencover und Bühnensetting, Musikvideos und sämtliche Fotografien.



Depeche Mode by Anton Corbijn

Anton Corbijn, Reuel Golden

Hardcover, 24,3 x 34 cm, 3,67 kg, 512 Seiten

100 Euro

Als Depeche Mode im vergangenen Jahr in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen wurden, sagte Frontmann Dave Gahan in seiner Rede: "Ich möchte Anton Corbijn danken, der Gott sei Dank zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und es geschafft hat, uns cool aussehen zu lassen."

Wie cool, das zeigt der Bildband "Depeche Mode by Anton Corbijn", der im Taschen-Verlag erschienen ist. Auf eine exklusive, limitierte Sammler-Edition folgt nun eine günstigere Neuauflage, die die Würdigung der Band aber nicht im Geringsten schmälert. Mit über 500 vielfach noch unveröffentlichten Aufnahmen aus Corbijns Privatarchiv und seinen handschriftlichen Erläuterungen zu den Fotos wirkt es wie ein Tagebuch des Künstlers, in das der Leser Einblick erhält.

40 Jahre Bandgeschichte festgehalten zwischen zwei Buchdeckeln. Nicht nur für Depeche-Mode-Fans ist dieser Band eine Bereicherung im Bücheregal. Es ist ein Stück Musikgeschichte, dokumentiert von einem der erfahrensten Rockfotografen.

Spätestens seit seinem Spielfilm-Debüt "Control", in dem Anton Corbijn das Leben und Schaffen von Joy-Divison-Frontmann Ian Curtis beleuchtete, dürfe der Niederländer auch einem breiteren Publikum bekannt sein. Es folgten Filme mit George Clooney ("The American") und Philip Seymour Hoffman ("A Most Wanted Man"). Nichts hielt jedoch so lange wie Corbijns Liebe zur Musik und vor allem seine Verbindung mit Depeche Mode.

