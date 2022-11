von Katharina Brenner-Meyer Abhängigkeiten, Abgründe. Figuren, die schonungslos ehrlich sind. Dafür stehen die Bücher von Ottessa Moshfegh. Ein Gespräch mit der gefeierten US-amerikanischen Autorin über ihren Tiktok-Ruhm, inspirierende Begegnungen und Piraten auf dem Adriatischen Meer.

Ottessa Moshfegh schrieb "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" lange vor Corona. Das Original erschien 2018, doch der Roman über eine junge Frau in New York, die Tabletten missbraucht, weil sie ein Jahr lang schlafen will, wurde zum Pandemie-Buch. Das ausgebremste Leben traf einen Nerv. Vor allem junge Frauen machten den Roman zur Tiktok-Sensation. Ottessa Moshfegh, Jahrgang 1981, mehrfach für ihr Werk ausgezeichnet, ist längst eine der großen Stimmen der US-amerikanischen Literatur. In diesem Sommer erschien ihr neuer Roman, "Lapvona", auf Englisch, Ende Januar 2023 folgt die deutsche Übersetzung.