Manche Bücher fliegen etwas unterm Radar durch. Doch wenn man sie plötzlich auf den Schirm bekommt, eröffnen sie den Blick in eine ganz neue Welt – oder machen die scheinbar bekannte Welt in neuem Licht, in ganz ungeahnten Zusammenhängen sichtbar. So wie der Asteroid, von dessen möglicherweise bevorstehendem Aufprall Pippa Goldschmidt in der Erzählung "Wie korrekt muss man sein (um im Leben etwas zu erreichen)" berichtet. Ein Aufprall, der sich ereignet, wenn auch in anderer Weise als erwartet. Und an anderen Orten.

In Goldschmidts Storys treffen wir Albert Einstein im Fahrstuhl, wirkliche "Computerinnen" und andere Träumer im Hinterzimmer der Wissenschaft. Wir erfahren die tiefe, schmerzhafte Bedeutung von Zahlen und verstehen plötzlich die Mengenlehre und ihre Einschnitte in unseren Alltag. Wir sehen, wie Geschichte und Gegenwart sich verbinden, wie Planeten und die sie beobachtenden Menschen am Teleskop um dieselben Fixpunkte kreisen. Wie Bekanntes und Überraschendes ein ungewöhnliches, ganzes Bild ergeben.

Ein Band, der großartig kurzweilig ist und uns dennoch nicht nur "streift wie ein Stein, der über die Oberfläche eines Teiches ditscht ...", sondern eintaucht. Der die Leserin und den Leser nach jedem letzten Satz weitersinnen und immer neue Geheimnisse in den Ecken unserer Denkgebäude entdecken lässt. Übersetzt von Zoë Beck mit einer Farbigkeit und Treffsicherheit des Ausdrucks, die die Erzählungen auch sprachlich zu einem großen Genuss machen. Wie eine Sternschnuppennacht, die uns das Dunkel so recht vor Augen führt, indem sie es erhellt und mitten darin unsere Wünsche und Hoffnungen aufleuchten lässt – und die immer viel zu schnell vorbeigeht. Genau die richtige Lektüre für den nächsten großen Sommer.

Pippa Goldschmidt: "Von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen. Storys", CulturBooks Verlag, Hamburg 2018