Zum Abschluss der Buchmesse in Frankfurt ist am Sonntag Serhij Schadan in der Paulskirche mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Der ukrainische Autor, Dichter und Musiker ist seit Kriegsbeginn in seiner Heimatstadt Charkiw im Einsatz.

Er ist Schriftsteller, Musiker und nun auch freiwilliger Helfer: In seiner Heimatstadt Charkiw hilft der Ukrainer Serhij Schadan seit Kriegsbeginn bei Evakuierungen, verteilt Lebensmittel, koordiniert Lieferungen an das Militär oder gibt Konzerte. Vom Überleben im Krieg berichtet er in dem gerade erschienenen Buch "Himmel über Charkiw". Laut Verlagsangaben ist es "das Zeugnis eines Menschen, der während des Schreibens in eine neue Realität eintritt und sich der Vernichtung von allem entgegenstemmt".

Zum Abschluss der Buchmesse in Frankfurt am Main ist Serhij Schadan am Sonntag in der Paulskirche mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Er wurde für "sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz seines Lebens hilft", geehrt, wie der Stiftungsrat des Friedenspreises zur Begründung mitteilte.

Serhij Schadan prägt seit Jahrzehnten die Kulturszene Charkiws

Schadan wurde 1974 in Starobilsk geboren. In Charkiw studierte er Literaturwissenschaft, Ukrainistik sowie Germanistik und schrieb seine Doktorarbeit zum ukrainischen Futurismus. Seit Anfang der 1990er Jahre prägt der Autor die Kulturszene Charkiws. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet.

Seit der Besetzung der Krim 2014 engagiert sich Schadan zudem mit sozialen und kulturellen Projekten in der zum Teil von den prorussischen Separatisten besetzen Ostukraine. Mit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine Ende Februar 2022 leistet er verstärkt humanitäre Hilfe.

Die politischen und sozialen Entwicklungen seiner Heimat spiegeln sich in Schadans Werk wider: Anfangs befasste er sich insbesondere mit der Umbruchzeit nach dem Zerfall der Sowjetunion, in jüngeren Texten mit der Konflikt- und Kriegsregion Donbass. Nach dem Angriff Russlands meldete er sich auch in deutschen Medien zu Wort.

Schadan schreibt Romane, Gedichte und Essays

Bereits vor dem russischen Angriffskrieg war Schadan auch in Deutschland kein Unbekannter. Schließlich gehört er zu den populärsten Vertretern der Gegenwartsliteratur in der Ukraine. Ein ganz eigener Erzählton prägt Schadans Werke, der lyrische Beschreibungen mit einer rasanten Sprache kombiniert. Oft ist die Musik als Einfluss präsent. Er schreibt Romane, Gedichte und Essays, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde, aber auch Songtexte für Rockbands und ist selbst Sänger einer Band. Erst am Freitagabend stand er bei einer Musikperformance im Rahmen der Frankfurter Buchmesse auf der Bühne.

Er ist auch Sänger einer Band, die übersetzt "Hunde im Weltraum" heißt

Schadan verfasst seine Texte auf Ukrainisch, er übersetzt aber auch Lyrik aus dem Deutschen, Englischen, Belarussischen und Russischen ins Ukrainische. Zudem schreibt er Songtexte für verschiedene Rockbands und ist seit 2007 Sänger einer ukrainischen Band, die sich übersetzt "Hunde im Weltraum" nennt.

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird seit 1950 vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. 2021 erhielt ihn die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe.