von Katharina Brenner-Meyer Kinder kriegen: Ja oder nein? Es ist eine der großen Fragen. Sheila Heti suchte in ihrem Buch "Mutterschaft" virtuos nach einer Antwort. Im stern-Interview spricht die kanadische Autorin über ihre persönliche Entscheidung und ihr neues Buch.

Auf dem Sofa im Hintergrund liegt groß und gemütlich Sheila Hetis schwarzer Labrador Feldman. Er döst und schafft es dennoch auf die Hunde-Multitasking-Art, den Vorgarten im Blick zu haben. Auf dem Bücherregal an der Wand steht mittig das gemalte Porträt eines schwarzen Hundes. Das Tier posiert würdevoll.

Der stern spricht die kanadische Bestseller-Autorin via Videocall in ihrem Zuhause in Toronto. Mitte März erschien Hetis neuer Roman "Reine Farbe" auf Deutsch. Die 46-Jährige wäre nicht die erfolgreiche, intellektuelle und präzise Chronistin und Schriftstellerin, die sie ist, wenn es nicht auch in ihrem neuen Buch wieder um existenzielle Themen ginge. Dieses Mal um Trauer, um Heilung, um Kunst und Natur.