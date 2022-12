Moderatorin, Journalistin und Autorin Christine Westermann liebt Bücher. Hier stellt sie alle zwei Wochen ihre Neuentdeckung vor. Diese Woche: Shirley Jacksons "Krawall und Kekse", welches am besten laut vorlesend genossen wird. Christine Westermann

Fröhliche Weihnachten" heißt es zwar offiziell, aber nüchtern betrachtet wäre "Krawall und Kekse" ein viel besseres Motto für das, was uns an den Feiertagen bevorsteht. Ich bin fein raus, habe nur erwachsene Neffen und keine Kinder. Krawall am Heiligen Abend könnte es allerdings auch bei uns geben, wenn einer beim Doppelkopf die falsche Karte zieht.