von Viorica Engelhardt Der Schauspieler Sky du Mont, 75, hat mit "Ungeschönt" ein optimistisches Plädoyer für das Älterwerden geschrieben. Ein Gespräch über Einsamkeit, Sex im Alter und Zärtlichkeit.

Herr du Mont, Sie haben sich bereits ein Grab gekauft, in dem Sie später mal ruhen werden. Haben Sie so viel Angst vor Kontrollverlust?

Nee, ich bin kein Kontrollfreak. Aber ich plane gerne – selbst teure Löcher, wie es ein Grab ist. Wo ich verbuddelt werde, das kriege ich am Ende zwar nicht mehr mit. Aber als meine Mutter starb, hinterließ sie uns ein großes Chaos, das will ich meinen Kindern nicht zumuten. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann will man doch in Ruhe trauern können.