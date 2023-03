Wie wenig Raum braucht der Mensch zum Leben? Diese Frage ist nicht neu. Doch sie wird immer drängender. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Die wachsende Weltbevölkerung führt zum erhöhten Wettbewerb um Wohnraum und Grundstücke. Die damit einhergehenden steigenden Kosten kommen hinzu. Keine unwesentliche Rolle spielen außerdem die Ansprüche der Umweltverträglichkeit.

Die architektonische Antwort auf diese Frage lautet: small houses. Der Trend zu kleinen Häusern ist weltweit zu beobachten – von Neuseeland bis Kalifornien. Während einige Länder wie Japan eine lange Tradition des Wohnens auf kleinerem Raum haben, entwickelten sich in anderen Regionen erst in den vergangenen Jahren entsprechende Strömungen. Vor allem in den USA hat sich die so genannte Tiny-House-Bewegung etabliert.

Leben auf engem Raum, Leben mit der potenziellen Instabilität der Erde – vor diesem Hintergrund scheinen riesige Anwesen, die Generationen überdauern, zu einem großen Teil der Vergangenheit anzugehören. "Heute lautet die Frage nicht mehr: Wie groß soll mein Haus sein?, sondern vielmehr: Wie klein soll mein Haus sein?", schreibt Philip Jodidio in der Einleitung zu seinem neuen Werk, das er "Homes for our Time: Small Houses" getauft hat.

Zukunft der Architektur, Zukunft der Menschheit?

In dem opulenten Bildband stellt er die Arbeiten jener Architekten vor, die sich der Aufgabe gewidmet haben, modernen Komfort auf immer kleinerem Raum unterzubringen. "Geformt im Schmelztiegel der Kleinigkeit sind sie bereit zu beweisen, dass die notwendigen Talente eines echten Architekten nichts mit der Größe eines Projekts zu tun haben", so beschreibt Jodidio jene "Stars von morgen", deren Werke er für sein Buch ausgewählt hat.

"Ohne Überheblichkeit oder übertriebene Gewissheit lässt sich behaupten, dass dieses Buch im Grunde von der Zukunft der Architektur handelt und, gestatten Sie mir die Kühnheit, auch von der Zukunft der Menschheit", ist sich der Autor sicher. "Lernen Sie, in einem kleineren Haus zu leben, lernen Sie, weniger Ressourcen zu verbrauchen und mit dem zufrieden zu sein, was Sie haben", lautet seine Botschaft, die Jodidio gleich in drei Sprachen formuliert. Das Bildband ist durchgehend auf Deutsch, Englisch und Französisch gestaltet. Die silbernen Lettern glänzen edel auf den schwarzen Seiten im Hochkant-Format.

Mit einem gezielten Fokus auf Nachhaltigkeit und umweltschonenden Bauweisen präsentiert Jodidio gewagte Visionen kleiner Häuser rund um die Welt.

"Homes for our Time: Small Houses" von Philip Jodidio, 424 Seiten, erschienen im Taschen Verlag. Preis: 60 Euro.