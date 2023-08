von Hannah Leonhard Im Urlaub zu lesen ist für viele Menschen der Inbegriff des entspannten Daseins. Einfach abtauchen in richtig guten Lesestoff und den Alltag vergessen. Diese Urlaubslektüre sollten Sie im Gepäck dabei haben.

Es scheint widersprüchlich zu sein: Man liegt im Sommerurlaub in der Sonne entspannt am Strand, die Welt ist in Ordnung, das Leben leicht und in den Händen hält man spannende Urlaubslektüre, die einen das Fürchten lehrt. Krimis und Thriller ziehen Leser weltweit in den Bann, das liegt nicht zuletzt daran, dass man gebannt in eine Geschichte über Lug, Betrug oder Mord eintaucht, sondern auch an den spannenden Wendungen, die es oft kaum möglich machen, das Buch aus den Händen zu legen. Diese Krimis sorgen für Gänsehaut.

"Die Frequenz des Todes"

Der Thriller "Die Frequenz des Todes" von Vincent Kliesch — nach einer Idee von Sebastian Fitzek — ist die Fortsetzung des Spiegel-Bestsellers "Auris". Der forensische Phonetiker Matthias Hegel versucht den panischen Anruf einer Mutter zu entschlüsseln, deren Baby verschwunden ist. True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge weigert sich zunächst, ihm dabei zu helfen, steigt dann allerdings in die Suche mit ein. Dabei ist nichts so, wie es scheint, sodass eine unerwartete Wendung nicht lange auf sich warten lässt. Hier bekommen Sie das Buch.

"Die Wächter"

John Grisham ist ein bekannter Autor, der schon viele Bestseller veröffentlicht hat. In seinem Krimi "Die Wächter" widmet er sich der Geschichte eines unschuldig verurteilten Afroamerikaners, der für den Mord an einem jungen Anwalt in Seabrook, Florida, verhaftet wurde. Am Tatort gab es weder Spuren noch Zeugen oder Verdächtige. Trotzdem wird Quincy Miller verhaftet, ein junger Mann, der früher zu den Klienten des Anwalts zählte. Miller wird zum Tode verurteilt und sitzt bereits 22 Jahre im Gefängnis, als er einen Brief an die Guardian Ministries schreibt, einen Zusammenschluss von Anwälten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, unschuldig Verurteilte zu rehabilitieren. Plötzlich nimmt die Geschichte eine neue Wendung und Geheimnisse der Vergangenheit kommen zutage. Hier bekommen Sie das Buch.

"Der Gesang der Flusskrebse"

Der Krimi "Der Gesang der Flusskrebse" von Delia Owens erzählt von den Geheimnissen und der Gewalt der Natur. Als Chase Andrews, der Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove, stirbt, sind sich die Anwohner einig, die Täterin muss das Marschmädchen Kya Clark sein. Sie lebt isoliert im Marschland, kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als Kya auf zwei junge Männer trifft, beginnt sich ihr Leben zu verändern – mit dramatischen Folgen. Hier bekommen Sie das Buch.

"Connaisseur"

Für Bruno, den Chef de Police, ist es in dem Krimi "Connaisseur" bereits der zwölfte Fall. Autor Martin Walker erzählt von einem Unfall, der sich auf dem Anwesen des ältesten Gildenmitglieds der Stadt ereignet. Dort ist eine Studentin, die in der Gemäldesammlung recherchierte, mitten in der Nacht in den Tod gestürzt. War es ein Unfall oder in Wahrheit Mord? Eine Spur führt Bruno zum Schloss der bekannten Tänzerin Josephine Baker. Hier bekommen Sie das Buch.

"Vier durch vier"

74 Stunden bleiben dem Ermittler Sam Berger in dem Thriller "Vier durch vier" von Arne Dahl, bis der ehemaligen Zwangsprostituierten Nadja der Kopf abgeschlagen werden soll. Gemeinsam mit seiner Kollegin Molly Blom macht er sich auf die Jagd nach Mitgliedern der gefährlichen Russenmafia und macht dort eine unglaubliche Entdeckung. Hier bekommen Sie das Buch.

Eigentlich befindet sich der Kommissar Van Veeteren im Krimi "Der Verein der Linkshänder" von Håkan Nesser bereits im Ruhestand, doch als ein ehemaliger Kollege auftaucht, um ihm von neuen Ereignissen in einem alten Fall zu berichten, ändert sich sein Leben schlagartig. Damals kamen vier Menschen in einer Pension ums Leben kamen, die nur eines gemeinsam hatten: die Mitgliedschaft in einem geheimnisvollen "Verein der Linkshänder". Als Mörder galt das verschwundene fünfte Mitglied. Allerdings taucht plötzlich seine Leiche auf und schnell wird klar, dass auch das fünfte Mitglied des Vereins seit vielen Jahren tot ist. Das bedeutet, der Mörder befindet sich auf freiem Fuß. Hier bekommen Sie das Buch.

"Böser Wolf"

Nele Neuhaus lässt in ihrem Krimi "Böser Wolf" wieder das Ermittlerduo Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein zusammen auf Tätersuche gehen. Die Ermittlungen beginnen, als eine 16-Jährige aus dem Main geborgen wird. Das Mädchen wurde misshandelt und ermordet — das Merkwürdige: niemand vermisst sie. Die Spuren führen unter anderem zu einer Fernsehmoderatorin, die bei ihren Recherchen den falschen Leuten zu nahe gekommen ist. Als das Ermittlerduo beginnt tiefer zu graben, finden Sie unvorstellbare Grausamkeiten inmitten gepflegter Bürgerlichkeit. Hier bekommen Sie das Buch.

"Auf den Schwingen des Adlers"

Autor Ken Follet erzählt in seinem Thriller "Auf den Schwingen des Adlers" von einer wahren Geschichte rund um die Befreiung zweier amerikanischer Geiseln, die als "Operation Hotfoot" in die Geschichte einging. Sie beginnt in Teheran im Jahr 1978, dort kündigt sich der Zusammenbruch des Schah-Regimes an. Zwei Topmanager eines texanischen Computerkonzerns werden verhaftet. Als alle Bemühungen scheitern, sie auf diplomatischem Wege freizubekommen, wählt der Konzernchef einen ungewöhnlichen Weg und heuert sein eigenes Rettungskommando an. Hier bekommen Sie das Buch.

