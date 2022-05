Seit 2011 ist es der inoffizielle Feiertag aller "Star Wars"-Fans: Jedes Jahr am 4. Mai feiern sie die Filme, Figuren und Geschichten von George Lucas. Im Englischen klingt das Datum "May, the fourth" verblüffend ähnlich zum "Star Wars"-Mantra "May the force be with you" (deutsch: "Möge die Macht mit dir sein"). Eine lohnende Investition zum Feiertag ist ein Bildband, der die "Star Wars"-Prequel-Trilogie würdigt, also die zwischen 1999 und 2005 erschienenen Filme, die zeitlich vor der Original-Trilogie angesiedelt sind.

"Star Wars"-Bildband zur Prequel-Trilogie

"The Star Wars Archives. 1999–2005", so der Titel des opulenten Bildbandes, stammt vom britischen Filmautoren Paul Duncan, der 2019 bereits das Vorgängermodell lieferte und sich mit den Filmen der Siebziger und Achtziger beschäftigt. Erneut ist es Duncan gelungen, ein Buch der Superlative vorzulegen. Das gilt nicht nur für die Maße und das Gewicht, sondern auch inhaltlich ist das rund 600 Seiten starke Kompendium ein echter Hochkaräter. Zu sehen gibt es zum einen zahlreiche Fotos aus den Filmen und von den Dreharbeiten. Zum anderen gewährt der Band exklusive Blicke hinter die Kulissen, wie Figuren und Szenen entwickelt und schließlich am Computer zum Leben erweckt wurden.

Denn mit den Filmen der Prequel-Reihe konnte George Lucas technisch endlich das umsetzen, wovon er schon in den Siebzigern geträumt hatte – und schuf so einen Meilenstein der Kinogeschichte. "Ich bin kein großer Fan von Technologie. Ich bin ein Geschichtenerzähler", schreibt Lucas im Vorwort. "Aber um meine Geschichten erzählen zu können, musste ich die dafür erforderlichen Technologien entwickeln." Wie das aussah, dokumentiert dieser XXL-Bildband auf beeindruckende Weise. Ein Muss für jeden "Star Wars"-Fan!

