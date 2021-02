Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen ab sofort einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, zukünftig auch online. Im Folgenden werden die neuen Februar-Titel vorgestellt.

"Homefarming" von Judith Rakers

Ist das da auf dem Cover nicht Frau Antje aus Holland? Nee, verguckt, ist Judith Rakers aus Paderborn. Aber was macht die im Grünen? Das fragt sich auch Rakers selbst, die schon mit dem "Tagesschau"-Nachrichtensprecher-Sitzpult verwachsen schien: "Hätte mir früher jemand gesagt, ich würde mal gern im Garten arbeiten: Ich hätte ihn für verrückt erklärt." Und jetzt ist das absolut Unglaubliche passiert. Erst landet ein Roboter auf dem Mars, und dann outet sich Judith Rakers als Gärtnerin. Da müssen wir erst mal schlucken. "Ich hatte plötzlich einen Traum", schreibt Rakers. Wirklich? So wie Martin Luther King? Etwas mehr Erdverbundenheit täte gut – nicht nur beim Buddeln im Tomatenbeet. Hier gibt es das Buch

"Der Buchspazierer" von Carsten Henn

Auch wenn der Titel ein wenig verstiegen klingt – dieser Roman ist eine Art Wohlfühlbuch. Es geht um Literatur als Lebenshilfe, aus- gedehnte Spaziergänge des Helden (ein Buchhändler, der persönlich ausliefert) durch pittoreske Gassen und dessen Freundschaft zu einem kleinen, lebensklugen und meinungsstarken Mädchen. Schascha heißt sie und weist dem verkopften Carl Christian nach einem Schicksalsschlag im wahrsten Sinne des Wortes wieder den rechten Weg. "Der Buchspazierer" ist sozusagen der literarische Gegenentwurf zum Filmerfolg "Systemsprenger". Während darin die Schauspielerin Helena Zengel als Opfer sozialer Umstände preiswürdig randaliert und leidet, glänzt hier ein Kind als eine Art Westentaschen-Dalai-Lama. Das klingt kitschig. Ist es auch, rührt aber trotzdem an. Hier gibt es das Buch

"Sprich mit mir" von T.C. Boyle

Der Mann sieht aus, als hätte er den allerletzten Bus in die 70er Jahre verpasst. Aber schreiben kann Tom Cora­ghessan Boyle: 18 dicke Romane und mehr als 100 kurze Geschichten sind es mittlerweile. Diesmal hat er sich einen charismatischen Schimpansen als Hauptfigur ausgedacht, einen, der sich in eine Menschin verliebt und seine Cheeseburger selbst bestellt. Auf der deutschen Homepage (tcboyle.de/werke/sprich-mit-mir) des 72-jährigen Kaliforniers kann man schön betrachten, wie er über tierisches Bewusstsein spricht und gleichzeitig sein windeltragendes Enkelkind und einen Pudel ein bisschen miss- handelt. Die Katze entwischt ihm gerade noch so. Lohnt sich! Hier gibt es das Buch.

"Kamala Harris" von Dan Morain

Nicht nur das Weiße Haus haben die Demokraten übernommen, sondern auch diese nicht minder bedeutende Bestsellerliste. ­Barack Obama führt das Feld an, seine Frau Michelle bewacht das Ende. Wer weiß, vielleicht ruft Trump ja noch zum Sturm auf das Ranking auf? Beschützt von den Obamas setzt sich Kamala Harris nun auf Platz 4. Sie macht es wie in der Politik: Nicht unbedingt nach ganz vorn drängen – Vizepräsidentin ist ja auch kein schlechter Job. Soll doch Joe Biden die USA vor Corona retten. Harris’ große Zeit wird noch kommen. Biden kann schon mal seine Biografie schreiben und dann Parteifreund Barack als beliebtester Ex-Präsident ablösen. Hier gibt es das Buch.

"Krass" von Martin Mosebach

Warum finden wir unter den Bestsellern keine Gedichtbände? Weil Sie, werte Leser und Leserinnen, sich über Hexametern und Terzinen zu Tode langweilen! In Irland oder Schweden dagegen werden die Lyriker als Götter der Literatur hochgeschätzt. Eine Schuldsuche führt hierzulande schnell zu ­Goethes "Erlkönig", zu Schillers "Glocke" – zu schulischer Zwangsnahrung also ("Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß"), was lebenslange Allergien hinlänglich erklärt. Doch zur Sache: "Krass" von Martin Mosebach ist zugleich Ode an die Liebe und Mephisto- Geschichte, durchaus gelungen trotz Verzichts auf Schüttelreim und Triolett. Apropos: Kennen Sie eigentlich dieses saugeile Epigramm, in dem es um Goethe und eine Flöte und Schiller geht? Es lebe der Volksmund! Hier gibt es das Buch.

"Der Pakt gegen den Papst" von Andreas Englisch

Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn ihn der Himmel nicht verschont. Diese traurige Erkenntnis hat einst ­Ronald Keiler (auch bekannt als Roland Kaiser) unters Volk gebracht. Doch gilt das Dogma auch für den Allerfrommsten? Für ­Gottes Stellvertreter auf Erden? Offenbar ja. "Im Vatikan herrscht Krieg", schreibt der Papst-Experte ­Andreas Englisch. Von wegen "Der Friede sei mit euch!" Alles Phrasen. Papst Franziskus wird ­attackiert, wo es nur geht. Und zwar von Mächten, die Franziskus’ Reformen nicht mögen und die ihre gute, alte und unter stetigem Bedeutungsverlust leidende Kirche wieder zurückhaben wollen. Jetzt hilft nur noch Beten und Singen. Roland Kaiser, übernehmen Sie! Hier gibt es das Buch.

"Kochen zu zweit" von Roland und Daniela Trettl

Viele Paaraktivitäten klingen als Idee romantischer, als sie es in der Realität tatsächlich sind. Dazu gehört neben Tandemfahren („Trittst du überhaupt mit dahinten?!“) und Schneeballschlachten "Ey, du hast voll auf mein Gesicht gezielt!") auch gemeinsames Kochen. In der Idee rührt man gemeinsam im Risotto­topf, zwischendurch füttert man sich zärtlich ("Ist der Reis noch zu hart?" – "Baby, nichts ist so hart wie…"). In der Realität kann der eine Partner nicht mitansehen, wie der andere die Zwiebeln schneidet ("So hält man doch das Messer nicht!"), und über die Fragen, ob ins Risotto Rinder- oder Hühnerbrühe gehört, wurden schon Ehen geschieden. Wir empfehlen für eine glückliche Partnerschaft: lieber wieder Lieferdienst. Hier gibt es das Buch.

"Leichenblume" von Anne Mette Hancock

Als sie noch Journalistin war, führte Frau Hancock ein Interview mit dem Chef­pathologen von Kopenhagen. Damals, so sagt sie heute, zündete ein Funke, der die Thrillerautorin in ihr zum Lodern brachte. Aus heller Flamme erstiegen ihre lebenslustige Journalistin Heloise und der eigenbrötlerische Kommissar Erik. Im Ernst: Brauchen wir noch mehr solcher Figuren? Weitere Krimis aus Skandinavien? Die 41-jährige Anne Mette kommt übrigens aus Gråsten, das bei pingeliger revanchistischer Auslegung wohl zu Flensburg gehört. Doch genug der Dänenschelte, denken wir lieber an 1968 zurück, an Vivi Bach und Dietmar Schönherr und ihren hyggeligen Schlager: "Das Leben meint es gut mit denen, denen Dänen nahestehen." Hier gibt es das Buch.

