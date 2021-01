Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen ab sofort einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass immer noch so viele Menschen – trotz der zunehmenden Digitalisierung – echte Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, zukünftig auch online. Im Folgenden werden die neuen Dezember-Titel vorgestellt.

"Die Farben der Schönheit – Sophias Triumph" von Corinna Bomann

Endlich mal wieder ein guter alter Weltkrieg-Zwo-­Roman! Mit verschollenen Frontkriegern, Kosmetik-Königinnen und hartnäckiger Opiumsucht, viel New York und noch mehr Liebe und allem, was Herz und Seele und die Weltflucht-Leser historischer Romane in düsteren Zeiten wie diesen begehren. Der dritte Teil von Corinna Bomanns Frauen-Power-Saga um Sophia hat das Zeug, eine tiefe ­Bresche in die Phalanx der Thriller und Mördergeschichten zu schlagen, die unsere Top Ten seit Jahr und Tag auf unnachgiebige Art beherrschen. Seit die Schriftstellerin aus Meckpomm ihren Beruf als Zahnarzthelferin aufgab, hat sie 23 Romane in nur zwölf Jahren ­geschrieben. Weiter so!

"Das Kind in dir muss Heimat finden" von Stefanie Stahl

Dieses Buch ist der VW-Käfer unter den hier ­gelisteten ­Bestsellern. Es läuft und läuft. Seit 2015 erklärt Stefanie Stahl, wie wir das "Schattenkind" in uns erkennen, um schließlich ein "Sonnenkind" zu werden. Heißt: erst Frieden mit der Vergangenheit machen, dann der Zukunft freundlich zuwinken. Wenn das nicht klappt: zwei "hypnotische Trancen" der Autorin hören, die im Internet zu finden sind. Wenn das auch nicht funktioniert: Buch ins Altpapier und auf Radikalkur umschalten. "Am Arsch vorbei geht auch ein Weg" heißt ein Ratgeber von Alexandra Reinwarth. Da wird nicht über dunkle Stunden in der Kindheit sinnert, sondern dem Leben mit all seinen Zumutungen fröhlich der Mittelfinger gezeigt. Nicht der schlechteste Weg, um als Erwachsener doch noch ein ­Sonnenkind zu werden.

Die Liste der deutschen Sportler, die es in den USA zu Ruhm und Ehre gebracht haben, ist kurz. Sie wird angeführt vom Basketballer Dirk Nowitzki, der 20 Jahre für die ­Dallas Mavericks spielte. Und dann kommt lange nichts. Und ­irgendwann taucht Björn Werner auf, ehemaliger Footballer der ­Indianapolis Colts. Ein kantiger Bursche aus Berlin, den nur kennen dürfte, wer sich sehr für US-Sport interessiert. Jetzt ist eine Biografie erschienen, die Werner ordentlich abfeiert. Es wechseln Schilderungen von Niederlagen und heroischen Comebacks, dazu kommen tiefe Blicke ins Seelen­leben – so, wie es der Bauplan zahlreicher US-Sportlerbiografien vorschreibt. Pathos und Super­lative vermögen es jedoch nicht, Werner auf das Level eines Superstars zu heben. Dort oben thront einsam und allein Dirk Nowitzki.­

"Alle sind so ernst geworden" von Martin Suter, Benjamin von Stuckrad-Barre

Passender hätte dieser Tage wohl kein Buchtitel sein können. Fühlt sich nach einem ­lockeren Sommer ("Ha, siehste, wir disziplinierten Deutschen wieder!") und einem restoptimistischen Herbst ("Nur noch zwei Haushalte, wird schon gehen, treffen wir die anderen halt morgen.") gerade an wie früher, wenn man als Kind zu spät ­gemerkt hat, dass man beim Ausloten der Grenzen zu weit gegangen ist: Scheiße, jetzt ist's wirklich ernst ... Und Mutti hat auch noch recht, wenn sie sagt: "Ich hab euch oft genug gewarnt." Was ­bekanntlich das Allerschlimmste ist, weil man das ja selber weiß. Jetzt hilft nur noch lieb sein. Und bitte kein Fernsehverbot!

"Der neunte Arm des Oktopus" von Dirk Rossmann

Wenn ein ­2,3 Milliarden Euro schwerer Drogeriemarktkettenbesitzer einen Roman über einen Koch und eine Spionin in den Wirren des Klimawandels schreibt, wirft das zwingend drei Fragen auf: Was hat Herr Rossmann in den letzten Jahren eigentlich so getan außer Bücherschreiben, die Erhöhung der ­Reichensteuer fordern und gegen die Rundfunkgebühren klagen? Das Bundesverdienstkreuz, den Goldenen Zuckerhut und den Preis für Deutschlands Wachstumsmeister in Empfang nehmen? Kann, ja muss man den Erfolg ­dieses Buches nicht als weiteren Beweis dafür nehmen, dass kein Chef, kein Konzernboss je mit seiner Arbeit ausgelastet war, ist und sein wird?

"Böses Blut" von Robert Galbraith

"Ein verheißendes Land" von Barack Obama

"Simple. Das Kochbuch" von Yotam Ottolenghi

