2018 wurden über neun Milliarden Euro im deutschen Buchhandel umgesetzt. Dieser Wert schwankt von Jahr zu Jahr minimal, bleibt aber seit 2007 durchgehend konstant – das ergab eine aktuelle Statistik. Verwunderlich ist es schon, dass immer noch so viele Menschen trotz der zunehmenden Digitalisierung echte Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, zukünftig auch online. Im Folgenden werden die Januar-Titel vorgestellt.

"Opfer 2117" von Jussi Adler-Olsen

Affiliate Link Opfer 2117: Der achte Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q Thriller Jetzt shoppen 20,99 €

Komisch, dass der Däne, der mehr als zehn Millionen Thriller verkauft hat, seinen sozialphobischen Kommissar Carl Mørck und das Sonderdezernat Q in ihrem achten Fall nicht mehr nur in vergilbten Akten nach Mördern von anno dazumal suchen lässt, sondern sie in die Terror-Moderne und von Zypern bis nach Berlin schickt. Dabei sollte Adler-Olsen sich mal besser um die Gegenwart seines Heimatlandes kümmern, denn das wird aktuell von den Nachbarn aus Schweden derart mit Gangsterbanden überschwemmt, dass keine Maus mehr die dänischen Grenzen überqueren darf, ohne zuvor einem Kreuzverhör unterzogen zu werden – von Bürschchen in schlecht vernähten Heimwehr-Uniformen! Mit Hamlet gesagt: Irgendwas ist immer faul im Staate Dänemark. Das Buch bekommen Sie hier.

"Der Elefant, der das Glück vergaß" von Ajahn Brahm

Affiliate Link Der Elefant, der das Glück vergaß: Buddhistische Geschichten, um Freude in jedem Moment zu finden Jetzt shoppen 16,99 €

In London geboren, in Cambridge Physik studiert, in Thailand meditiert (lange), in West-Australien zum Abt geworden: Brahm ist ein buddhistischer Mönch, dessen deutscher Verlag ihm eine Tierliebe anheftet, die es in den Originaltiteln übrigens gar nicht gibt. Der Auflage seiner Bücher aber hilft das Animalische: Auf "Die Kuh, die weinte" folgte der Elefant, der nun wieder in den Charts ist, dann kam "Vögel fliegen ohne Koffer", später noch "Wer hilft dem Bär beim Glücklichsein?". In ­Letzterem findet sich ein Kapitel darüber, warum Meditation mehr Spaß machen soll als Sex. Schreibt ein Mönch. Stilles Wasser macht bestimmt auch mehr Spaß als Gin. Das Buch bekommen Sie hier.

"Das Erbe der Elfen" von Andrzej Sapkowski

Affiliate Link Das Erbe der Elfen: Roman, Die Hexer-Saga 1 Jetzt shoppen 16,00 €

Aus Polen ­kommen nicht nur gute Fenster und Top-Torjäger, sondern derzeit auch viel guter ­Lesestoff. Nach über 20 Jahren wurde der Nobelpreis für Literatur wieder an eine Polin verliehen, die Schriftstellerin und Psycho­login Olga Tokarczuk. Und beim Namen Sapkowski denken viele Deutsche nicht mehr automatisch an einen so billigen wie begabten Malermeister oder Klempner, sondern an einen weißhaarigen Kerl mit zwei Schwertern. Er steht im Zentrum eines Fantasy-­Universums rund um den Hexer und Monsterjäger Geralt, seit ein paar Wochen auch als Netflix-­Serie extrem erfolgreich. Wer viel streamt, hat offenbar doch noch Freizeit übrig für bedrucktes Papier. Bleibt nur noch die Frage, warum niemand eine neue Serie dreht mit den polnischen Helden unserer Kindheit: den Brüdern Lolek und Bolek. Das Buch bekommen Sie hier.

"1794" von Niklas Natt och Dag

Affiliate Link 1794: Roman (Winge und Cardell ermitteln, Band 2) Jetzt shoppen 16,99 €

Die Welt war schmutzig, versoffen, freudlos und Stockholm eine stinkende Kloake, damals, an der Schwelle zur Aufklärung und im Erstlingswerk des Schweden Niklas Natt och Dag. Für seinen historischen Krimi "1793" hat er 2017 verdientermaßen Lob bekommen und 300000 Bücher in aller Welt verkauft. Doch statt seine Honorare nun bei Sonne, Sand und einer Karibikkreuzfahrt zu verjuxen – oder wenigstens in eine wohltuende Lichttherapie zu investieren –, hat sich der adlige Romancier wieder in die große Finsternis gestürzt. In Form von "1794" eine ebenso trübsinnige Geschichte mit dem gewohnt deprimierten Hauptpersonal, noch dunkleren Dreckslöchern und abermals grausam verstümmelten Leichen hinterherzulegen, mag ein verlegerischer Verkaufshammer sein, ist aber leider kein originelles Lesevergnügen mehr, sondern nur noch grymt, wie der Schwede sagt – echt grausam. Das Buch bekommen Sie hier.

"Abnehmen mit Brot und Kuchen, Teil 2" von Güldane Altekrüger

Affiliate Link Abnehmen mit Brot und Kuchen Teil 2 Jetzt shoppen 16,95 €

Ein Bestseller geht zu Jahresbeginn auf Diät, hält sich in der Zeit der guten Vorsätze vornehm raus aus unserer Liste und taucht zum Fastenbrechen wieder auf – gleich mit zwei Titeln. Herzlich willkommen zurück, Güldane ­Altekrüger! Wie gut, dass Sie im Selbstversuch herausgefunden haben, wie man Getreide so zubereitet, dass nicht der Bauchumfang zunimmt, sondern nur das Glücksgefühl. Danke für Rezepte, die keinen Verzicht predigen – außer auf die Low-Carb-Ideologie. Denn Kohlen­hydrate machen den Winter einfach erträglicher. Das nennen wir mal echt saisonal. Das Buch bekommen Sie hier.

"Die Wälder" von Melanie Raabe

Sag einer was gegen Aufschieberitis: In dem Podcast, den Erfolgsautorin Melanie Raabe mit der Künstlerin Laura Kampf zusammen veröffentlicht, erzählte sie gerade, wie sie zum Thrillerschreiben kam. Sie saß vor ihrem Rechner, wollte sich vor ihrer Steuererklärung drücken und suchte stattdessen im Netz nach einem Weg, trotz der vielen, vielen Absagen von Buchverlagen doch noch Autorin werden zu können. Sie bewarb sich schließlich um einen Spannungskurzgeschichtenpreis, in dessen Jury die Lektorin eines renommierten Verlags saß – in der Hoffnung, auf diesem Weg von dieser entdeckt zu werden. Die Geschichte musste sie allerdings erst einmal schreiben. Was die noch viel bessere Ablenkung von der Steuererklärung war. Zumal sie nicht nur den Preis gewann, sondern auf diese Weise auch entdeckte, dass sie Thriller schreiben kann. Weshalb die Steuer inzwischen wahrscheinlich andere für sie machen. Das Buch bekommen Sie hier.

"Die Ernährungs-Docs – Zuckerfrei gesünder leben" von A. Fleck, ­M. Riedl, J. Klasen, S. Schäfer

Affiliate Link Die Ernährungs-Docs - Zuckerfrei gesünder leben Jetzt shoppen 19,99 €

Der Weniger-Monat geht zu Ende – weniger Alkohol, weniger Junk, weniger Gewicht. So handelt auch der Spitzenreiter davon: Die Ernährungs-Docs der gleichnamigen TV-Sendung vom NDR nehmen den Zucker aufs Korn, erklären, wo er sich versteckt und wie man ihm entkommt. Die Rezepte sind nicht für den Apotheker, sondern zum Nachkochen. Wetten, dass wir bald Fitness­bücher begrüßen dürfen? Nach dem Weniger-Monat kommen die Mehr-Monate: mehr Schritte, mehr Sport. Das erste Buch der Bewegungs-Docs ­erscheint im April. Kein Scherz! Das Buch bekommen Sie hier.

"Fuchs 8" von George Saunders

Wie immer um kritische Distanz bemüht, wollen wir auch diesem Buch einen möglichst objektiven Blick widmen. Geht los: "Fuchs 8" ist eines der klügsten, über­raschendsten, witzigsten und schönstgeschriebenen Werke, die Sie gerade in den Buchhandlungen finden können. Eine Parabel auf das Menschsein, auf das Ringen um Gut und Böse und die ­Unmöglichkeit des Richtigen, die so von Herzen kommt, dass sie sich in das eigene einbrennt. ­Geschrieben als Brief an die Menschheit von Fuchs 8, nein: Fuks 8, denn dieser Fuchs hat die Sprache vor Kinderzimmer­fenstern erlauscht und schreibt nun – rasend gut übersetzt von Frank Heribert – "nach Gehör". Man liest, dieser Fuchs sei besser als Goethes Reineke und der Autor Saunders einer der Größten unserer Zeit. Dazu können wir ganz und gar objektiv und kritisch nur sagen: Stimmt. Das Buch bekommen Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren:





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.