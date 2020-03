2018 wurden über neun Milliarden Euro im deutschen Buchhandel umgesetzt. Dieser Wert schwankt von Jahr zu Jahr minimal, bleibt aber seit 2007 durchgehend konstant – das ergab eine aktuelle Statistik. Verwunderlich ist es schon, dass immer noch so viele Menschen trotz der zunehmenden Digitalisierung echte Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, zukünftig auch online. Im Folgenden werden die Februar-Titel vorgestellt.

"Trump gegen die Demokratie – »A Very Stable Genius«" von P. Rucker, C. Leonnig

Ein starkes Buch, das die Kollegen von der "Washington Post" da vor­legen. Die Sache ist schnell klar: Das stabile Genie (für das Trump sich selbst hält) ist vielmehr eine "langfristige und unmittelbare Gefahr für das Land", wie ein Sicherheitsberater sagt. Schön die Szene, als Trump Pearl Harbor besucht und fragt: "Was besich- tigen wir hier gerade?" Herrlich, wie er Experten, die ihm mit Fakten kommen, beschimpft: "Ihr seid ein Haufen Trottel und Babys." Wer das Buch liest, kommt sich vor, als erlebe er einen Albtraum. Sie kehren immer wieder, die Bilder und Sätze dieses stabilen Genies. Kann uns jemand wecken?

"Der letzte Wunsch" von Andrzej Sapkowski

Der Erfinder der bei Netflix laufenden "Witcher"-Saga, Andrzej Sapkowski, gibt normalerweise keine Interviews, vor Kurzem allerdings hat er dem "Tagesspiegel" mal ein paar Fragen per Mail beantwortet. Nur waren seine Antworten so knapp, dass sie allein durch das zwischen den spärlichen Zeilen stehende "Ich hab’s einfach nicht nötig" beeindrucken konnten. Etwas länger antwortete der 71-jährige Pole auf die Frage nach dem Einfluss seiner Vergangenheit als Unternehmensberater: Geld regiere nun mal auch die Fantasy-Welt. Und so hat er jetzt, zum Serienstart, mal eben noch drei Vorgeschichten zum "Hexer" auf den Markt geschossen. Wahrscheinlich war Sapkowski kein allzu schlechter Unternehmensberater. So geht das wohl mit der großen Kohle. Geschenkt. Wir bleiben lieber: sympathisch.

"Ausgemustert" von Susanne Fröhlich

"Ich stehe mit drei vollgepackten Tüten auf dem Parkplatz eines Discounters, als mir eine Taube auf den Kopf kackt. Einfach so. Aus heiterem Himmel. Eine gute Stunde später bin ich Single. Nach zwanzig Jahren Ehe. Abserviert. Ausgemustert. Und das alles mit einem Rest Taubenkacke im Haar." So geht es los in Susanne "Moppel-Ich" Fröhlichs Roman über die frisch verlassene 47-jährige Ulrike. Ungefähr so geht es auch weiter. Plus Tinder. Wer über die (oft unterhaltsam-amüsante) Aneinanderreihung gängiger Geschlechter-Klischees hinwegsieht, kann finden: Tut doch einfach gut, so ein bisschen Selbstironie in schweren Zeiten. Allen anderen sei eine Alternative empfohlen: Gleiches Setting (Ende 40, getrennte Frau, bisher ohne eigenständige Lebensplanung), aber viel aufregender gedacht: "Tage des Verlassenwerdens" von Elena Ferrante.

"Der ewige Faschismus" von Umberto Eco

Der Faschismus war immer da und ist nie verschwunden gewesen, schreibt Umberto Eco in einem der Essays, die in diesem Buch versammelt sind. Der 2016 verstorbene italienische Schriftsteller verfasste die fünf Aufsätze zu Migration, Integration, Identität und Europa zwischen 1995 und 2012. Wie aktuell sie sind, zeigt sich etwa im Thüringer Landtag. Immerhin: In der Woche, als sich Björn Höcke am Ziel glaubte, weil CDU und FDP ihm auf den Leim gegangen waren, kauften so viele Deutsche dieses kluge Buch, dass es prompt in dieser Hitliste landete. Ergibt also zwei Niederlagen für die ewigen Faschisten in Deutschland. Wenn das keine gute Nachricht ist. Hier bekommen Sie das Buch.

"Oxen. Lupus" von Jens Henrik Jensen

Der schwedische Krimi-Hüne Håkan Nesser – wie der Däne Jens Henrik Jensen ein Meister der psychologischen Verstrickungen, hat einmal sinngemäß gesagt, die Liebe der Deutschen zu den skandinavischen Verbrechergeschichten könne er sich nur mit ihrer ebenso besonderen Liebe zu Pippi Langstrumpf erklären. Die Leute wechselten innerhalb der Breitengrade nur ins erwachsene Fach. Womit sich nun über die Schrecklichkeiten des Lebens sinnieren ließe, die dazu führen, dass man schließlich Thomas und Annika im Birkenwäldchen gegen Mörder in Nebelwäldern tauscht. Das jedoch könnte geradewegs in den dunklen Strudel lenken, den viele Skandi-Krimis ja gekonnt erzeugen. Bleiben wir also doch lieber bei Astrid Lindgren. Über einen ihrer Sätze haben wir gerade erst herzlich gelacht: "Unfug denkt man sich nicht aus, Unfug wird's ganz von allein." Wie wahr. Und gar nicht dunkel.

"Christina, Bewusstsein schafft Frieden" von Christina von Dreien

Wer nur laut genug schreit, dass die Menschheit mit der Schuhspitze überm Abgrund steht und dass die Weltwirtschaft morgen kollabiert, der schafft es verlässlich in diese Bestsellerliste. Aber, liebe Crash- Propheten, es geht auch anders. Macht es doch bitte wie Christina von Dreien: Reinigt eure Seele, kümmert euch um "individuelle Schwingungserhöhung", gründet Schulen für "herzbasiertes Lernen", dann wird auch euer Leben bald ein besseres sein. Denn, so lernen wir: "Bewusstsein schafft Frieden." Wenn also der Weltuntergang doch noch ausfallen soll, dann müssen wir alle ganz, ganz fest dran glauben. Bitte jetzt.

"Herz aus Stern" von Nino Kerl

Wussten Sie das schon? Wer manche Songs der ­Beatles oder Led Zeppelins "Stairway to Heaven" rückwärts abspielt, bekommt statt schmusiger Lyrik satanische Verse oder Sachen über Sex zu hören. In der schreibenden Zunft ist es gang und gäbe, in gedruckten Texten geheime Botschaften zu verstecken, überhaupt alles, was man dringend loswerden will. Da ergeben zum Beispiel die ersten Buchstaben der ersten Zeilen einer preiswürdigen Reportage Sätze wie "ChefBistMonsterSpacko". Oder "KolleginRattenScharf". ­Leider fehlt es auf dieser Seite des Qualitätsjournalismus an Raum für derlei Quatsch, denn hier werden Prädikatszeugnisse in aller Kürze ausgestellt. Also: Schauen Sie mal rein in den Fantasy-­Roman von Nino Kerl. Er handelt von Weltraum- Piratenbanden und Galaxie- Königinnen. Der Mann hat keine fiesen Tricks nötig, um Botschaften loszuwerden.

Wichtige Steuergesetze

Alle denken immer nur ans Sparen, selbst unsere Bestseller-Autoren. Stefanie Stahl erspart uns Probleme (Platz 1), die Ernährungs-Docs den Zucker (Platz 2), Bas Kast industrielles Essen (Platz 3), Jonathan Franzen die Illusionen (Platz 4). Yuval Noah Harari erspart uns lange Geschichten (Platz 5), Peter Maffay die Vergangenheit (Platz 7), Stephen Hawking kleine Fragen und lange Antworten (Platz 8), Stiftung Warentest die Nachsorge (Platz 9). Gerhard Wisnewski erspart uns leider gar nichts (Platz 10), aber den können wir uns sparen. So bleibt uns Geld übrig für Platz 6, damit wir noch mehr sparen, Steuern nämlich. Lieblingsbuch der Woche!

