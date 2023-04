Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem April 2023.

"Noch wach?" von Benjamin von Stuckrad-Barre

In seinem Koks- und Kotz-Roman "Panikherz" kippte er noch literweise Herzblut über Udo Lindenberg aus, später kumpelte er in einem Gesprächsband mit Martin Suter herum. Doch Vorsicht! Auch Springer-Chef Mathias Döpfner war einst einer seiner besten Freunde. Und jetzt diese Textstellen im neuen Roman, der nichts mit Springer zu tun haben soll: "Die Bewältigungsstrategien seiner doch recht langwierigen Midlife-Crisis nahmen wirklich groteske Formen an (…). Die Furchen in seinem Gesicht kartierten mehr und mehr nicht große Kämpfe und ausgelassene Nächte, sondern nurmehr Verzweiflung." Um wen es dabei geht, zwinkerzwinker? In jedem Fall ist die Wendung von Freund zu Feind: ziemlich autsch. Hier gibt es das Buch.

"Ein Hof und elf Geschwister" von Ewald Frie

Affiliate Link Ein Hof und elf Geschwister: Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland Jetzt shoppen 23,00 €

Weiß hier noch jemand, wie man Ferkel mit dem Taschenmesser kastriert? Besen bindet? Ewald Fries Vater konnte das noch. Die Mutter brachte elf Kinder zur Welt und zog sie auf einem Bauernhof im Münsterland auf. Er selbst war die Nummer neun. In seiner Kindheit gab es Zuchtbullen und Pflugpferde, den Geruch "nach Kühen, Schweinen und Silage", der über allem hing. Später hat er dann die Mechanisierung der Landarbeit erlebt und den Aufstieg durch Bildung. Nun hat der 60-jährige Historiker seine Geschwister über ihre Lebenswege befragt. Sein Buch erzählt mal nüchtern, mal bewegend, wie schnell die Welt unserer Eltern unterging und der gesellschaftliche Wandel das Leben veränderte. Toll. Hier gibt es das Buch.

"Black Bird Academy – Töte die Dunkelheit" von Stella Tack

Affiliate Link Black Bird Academy - Töte die Dunkelheit Jetzt shoppen 16,00 €

Was wir über Stella Tack wissen: Sie wurde 1995 in Münster geboren und wuchs im österreichischen Bad Gastein auf. Sie ist ausgebildete medizinische Masseurin und lebt mit Ehemann und zwei Töchtern in München. Schon ihr Debütroman hätte 2016 landesweit die Kirchenglocken zum Läuten bringen müssen: "Luzifer – des Teufels Sünden" hieß das Satanswerk. Auch ihr neuer Roman kreist wieder um Dämonen, Exorzisten, Liebeswirren und Höllenhunde. Was wir nicht über Stella Tack wissen, aber mutmaßen: Sie hasst Knoblauch und Eierlöffel aus Silber. Niemand hat ihre Massagen ohne Bisswunden und Blutverlust überlebt. Im Spiegel ist sie unsichtbar. Und dieser Text hat 666 + 66 + 66 Zeichen – ganz ohne dass wir es darauf angelegt hätten. Jetzt hilft nur noch eine gepflegte Arschbombe ins Weihwasserbecken. Hier gibt es das Buch.

"Jana, 39, ungeküsst" von Jana Crämer

Affiliate Link Jana, 39, ungeküsst: Eine wahre, Mut machende Geschichte Jetzt shoppen 15,00 €

Da gibt es diese Anekdote von einem Kindergeburtstag. Die neunjährige Jana schnitt sich und ihrer Freundin Isabelle gerade Stücke vom Geburtstagskuchen ab, als Isabelles Mutter angerannt kommt. "Iss lieber von den Erdbeeren", rät sie ihrer Tochter. "Du willst doch nicht so aussehen wie Jana, oder?!" Es ist der Moment, in dem Jana Crämer beginnt, sich falsch zu fühlen, jahrzehntelang mit Selbsthass zu kämpfen. Heute ist das vorbei, und so teilt sie selbstbewusst ihre Erfahrungen mit Bodyshaming, Mobbing, dem Leben als Dauersingle und massiven Gewichtsverlust (sie nahm 100 Kilo ab) mit Millionen von Menschen auf Tiktok und Co. Nimm das, fiese Mutter! Hier gibt es das Buch.

"Dunkle Verbindungen" von Gil Ribeiro

Affiliate Link Dunkle Verbindungen: Lost in Fuseta. Ein Portugal-Krimi (Leander Lost ermittelt, Band 6) Jetzt shoppen 17,00 €

Urkundenfälschung hat viele Gesichter: ein Kartoffelstempel für die Partynacht im Club, Muttis gefälschte Unterschrift auf der Sechs in Physik, das getürkte Testament von Onkel Heinz. Oder das Verfassen von Portugal-Krimis unter dem Namen Gil Ribeiro, wenn man eigentlich Holger Karsten Schmidt heißt. Wir mutmaßen, dass der gebürtige Hamburger sich keine Gedanken über die strafrechtlichen Implikationen seiner Missetat gemacht hat. Höchste Zeit also, ihn daran zu erinnern, dass laut Gesetz mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden kann, wer zur Täuschung anderer eine falsche Urkunde herstellt oder eine unechte gebraucht. Zum Beispiel auf einem Buchcover. Polizeiliche Grüße an dieser Stelle auch an Jörg Bong, der seine Bretagne-Krimis als Jean-Luc Bannalec verhökert. Hier gibt es das Buch.

"Heile dein Gehirn – Das Basisbuch" von Anthony William

Affiliate Link Heile dein Gehirn – Das Basisbuch Jetzt shoppen 30,00 €

Gesundheitsguru Anthony William gibt in seinen Büchern Tipps, wie man seinem Körper mit gesunder Ernährung auf die Sprünge hilft. Seinetwegen schwören Menschen auf der ganzen Welt auf die Heilkraft von – urgs – Selleriesaft. In seinem neusten Streich "Heile dein Gehirn" geht es darum, Kopf- und Seelenkrankheiten mit Detox, Vitaminen und Heilkuren zu Leibe zu rücken. Ein Ratgeber, in dem man endlich "die Wahrheit" über Depressionen, Long Covid und Demenz erfahren soll. Hat sich ja auch sonst noch niemand dran abgearbeitet. Jetzt also regelmäßig Blaubeeren schmeißen. Wenn man es nicht vergisst. Hier gibt es das Buch.

"Eine Frage der Chemie" von Bonnie Garmus

Affiliate Link Eine Frage der Chemie Jetzt shoppen 24,00 €

Die toughe Chemikerin und alleinerziehende Mutter Elizabeth Zott macht in den 60ern dank ihrer unkonventionellen Art Karriere als Fernsehköchin. Total unrealistisch? Überhaupt nicht! Schließlich gab es Julia Child. In der TV-Show "The French Chef" brachte die US-Köchin ihren in Sachen Ess-kultur eher plumpen Landsleuten die französische Küche nahe und erlangte Kultstatus. Wie sie in der ersten Folge sehr beherzt "Boeuf Bourguignon" für sechs Leute zubereitet, lässt sich heute noch auf Youtube anschauen. Und wenn man dabei Feuer gefangen hat, gibt es noch einen Film mit Meryl Streep über ihr Leben. Nach all der Sichtung bleibt die Frage, warum Fernsehköchinnen eigentlich in der Unterzahl geblieben sind.. Hier gibt es das Buch.

"Die Geschichte der Welt" von Christian Grataloup

Affiliate Link Die Geschichte der Welt: Ein Atlas Jetzt shoppen 39,95 €

Zugegeben: Der Weltatlas des französischen Experten für Geo-Geschichte erinnert recht stark an ein Schulbuch. Komplexe Karto-grafie, sachliche Texte. Hätte man damals um acht Uhr morgens schlaftrunken und pubertätsverpeilt davor gesessen, man hätte die ganzen Zahlen und Pfeile verflucht. Schaut man aber heute mit wachem Verstand in das Buch, gibt es so einiges über die Menschheitsgeschichte zu lernen. Die zahlreichen Grafiken stellen Handelsrouten und Königreiche dar, die Verbreitung des Buddhismus, den Pyramidenbau. Es geht aber auch um Flora und Fauna. In den Anden hielt man im Jahr 6000 schon Meerschweinchen. Echt wahr! Nur leider: eher nicht zum Kuscheln. Hier gibt es das Buch.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.