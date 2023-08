Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem August 2023.

"Infinity Falling – Mess Me Up" von Sarah Sprinz

Jeden Morgen herabschauender Hund, Müsli mit Schokoflocken (vegan), der gleiche Weg zur Arbeit, dieselben Nasen am Kaffeeautomaten und am Ende des Tages zum zehnten Mal die Lieblingsserie streamen, jetzt, wo das Zeitalter der Soaps vorbei ist. Da passt es auch ins Bild, dass Bücher wie "Infinity Falling" (aufstrebende Jungschauspielerin trifft bei einem Filmdreh zu einem Blockbuster auf einen Boyband-Star, ist zuerst genervt und schließlich big in love …) so großen Erfolg haben. Das Lesen leichter Liebeslektüren ist nun einmal eine sichere Bank für uns Menschen, die wir ja bekanntlich Gewohnheitstierchen sind und ein weiches Ruhekissen für unsere Synapsen zu schätzen wissen. Hier gibt es das Buch.

"Du bist das Beste, was mir je passiert ist" von Vanessa Göcking

Sind Sie stets unzufrieden, egal, ob Sie auf "Rügen oder Timbuktu" sind? Sprießen in Ihrem Kopf Selbstzweifel wie "Unkraut im feucht-heißen Sommer"? Haben Sie Angst, als "einsame Katzenlady" oder "mürrischer alter Kauz" zu enden? Neigen Sie zu toxischem Positivismus und wollen jeden "Kackhaufen rosa anmalen"? Sind Sie zudem Fan von blumigen Vergleichen und stören sich nicht an abgegriffenen Allgemeinplätzen? Und können Sie in Kauf nehmen, dass Sie beim Blick auf das Cover einen Silbermond-Ohrwurm bekommen? Dann ist dieser Selbstliebe-Ratgeber genau das Richtige für Sie!. Hier gibt es das Buch.

"Eine Frage der Chemie" von Bonnie Garmus

Die Autorin Bonnie Garmus ist in diesen Spalten wahrlich keine Unbekannte, aber ihre Geschichte ist so schön, so, ja: märchenhaft, dass man sie auch nach vielen Wochen in der Rangliste noch einmal erzählen kann. Sie geht so: Garmus, Jahrgang 1957, studierte englische Literatur, wollte Schriftstellerin werden, arbeitete als Texterin, zwei Romane blieben unveröffentlicht. Bis sie mit Mitte 60 den Roman "Eine Frage der Chemie" über eine alleinerziehende Chemikerin herausbrachte – und gleich mit ihrem Erstlingswerk einen Weltbestseller schuf. Nun noch eine Neuigkeit: Apple TV hat den Stoff verfilmt. Im Oktober läuft die Serie mit Hollywoodstar Brie Larson in der Hauptrolle an. Hier gibt es das Buch.

"Genial vital" von Yael Adler

Doktor Adler, 50, ist Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, kennt sich aber auch gut in Ernährungsfragen aus. Außerdem erzählt die Bestsellerautorin gern, wie wir gesünder altern können, so auch hier. Die Kapitelüberschriften sind vielversprechend: "Cellulite – Mut zur Delle", "Schwere Beine, dicke Füße", "Vagina: Saftig bleiben", "Penis: Standhaft bleiben", "Gelenke und Knorpel: Gut geschmiert" und "Harnblase: Manchmal nicht ganz dicht". Adler liebt den lockeren Ton. In einem anderen Buch ging es auch um Sex-Unfälle. Das Kapitel hieß: "Gurken im Labyrinth". Hier gibt es das Buch.

"Icebreaker" von Hannah Grace

Unser Mikrotrend der Woche: Seiteneinsteiger. Während sich drei Spalten weiter rechts in "Gran Turismo" ein Weltklasse-Videogamer als ebenso guter echter Rennfahrer empfiehlt, legt Nathan Hawkins noch einen drauf: Der Kapitän des Uni-Eishockeyteams erklärt sich bereit, als Ersatz einzuspringen für den unabkömmlichen Partner der sehr ambitionierten (Olympia!)-Eiskunstläuferin Anastasia. Müssen wir betonen, dass zwischen Doppelaxel und dem dreifachen Lutz die Liebe gedeiht? Die britische Autorin dieser gefühligen Romanze hat übrigens nicht 2019 in dem US-Horrorfilm "The Possession of Hannah Grace" mitgespielt. Ist, wie gesagt, ja auch nur ein Mikrotrend, wir wollen es nicht übertreiben. Hier gibt es das Buch.

"Essen gegen Schmerzen" von Petra Bracht, Johann Lafer & Roland Liebscher-Bracht

Verlage und Autoren wissen: Der Titel eines Buches muss sitzen, wenn es sich verkaufen soll. Die hier waren nicht so gut: "Begegnung mit dem Serienmörder: Jetzt sprechen die Opfer" oder "Die besondere Traurigkeit von Zitronenkuchen". Das hier platzierte Werk hat dagegen einen super Titel: "Essen gegen Schmerzen". Klingt vielversprechend: einfach gegen die Wehwehchen anspachteln. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Ein Koch empfiehlt hier gesunde Rezepte, und Schmerzexperten zeigen Übungen. Kochen, dehnen und strecken muss man aber immer noch selbst. Hier gibt es das Buch.

"Wie die Ruhe vor dem Sturm" von Brittainy C. Cherry

Das Wichtigste zuerst: Brittainy C. Cherry ist nicht das Pseudonym einer deutschen Autorin, die in einem beliebten Kirschanbaugebiet lebt. Sie heißt wirklich so, stammt aus Milwaukee und feiert rasende Erfolge mit ihren zutiefst romantischen Herzschmerzgeschichten. Für Nichtfans ist hier dann auch schon Schluss, weil es eine Wissenschaft für sich ist, ihre diversen Romanserien, die "Chances-Reihe", die "Coldest-Winter-Reihe" oder die "Mixtape-Reihe" auseinanderzuhalten. Allen, die es ihr nachtun wollen, empfiehlt Cherry übrigens: "Konzentrier dich zunächst nur auf das Schreiben des Buches, mach dir erst danach Gedanken über die Vermarktung." Hier gibt es das Buch.

"Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz" von Alexandra Popp

Tja, der Marketingplan ging sicher so: Die deutschen Fußballfrauen ziehen ins Achtelfinale der WM ein, und dann kommt Alexandra Popps Buch über ihren Werdegang genau auf den Punkt. Dass dieser Punkt nun die vorzeitige Heimreise ist, konnte sich kaum jemand vorstellen. Immerhin ist der Titel ein Volltreffer, denn Popp war mit vier Toren in drei Spielen die Einzige, die auf dem Platz gezeigt hat, was sie kann. Wie sie bis dahin gekommen ist, zeigen diese sympathischen, unprätentiösen Erinnerungen. Und sollte sie tatsächlich weitermachen, kommt vielleicht noch ein schönes Kapitel dazu. Hier gibt es das Buch.

"Elternabend" von Sebastian Fitzek

Was er auch schreibt – die vordersten Plätze in den Buch-Charts sind Sebastian Fitzek sicher. Sogar, wenn er – wie in diesem Buch – mal einen Ausflug ins humoristische Genre unternimmt. Aber dieses Jahr ist auch für den erfolgsverwöhnten Thriller-Autor ein besonderes. Und das nicht nur, weil am 25. Oktober schon wieder ein Roman, "Die Einladung", von ihm erscheint. Im Herbst wird auf Amazon-Prime auch sein erstes Buch "Die Therapie" als sechsteilige Serie gestreamt. Es spielen Stephan Kampwirth, Trystan Pütter und Helena Zengel, Letztere bekannt aus dem Film "Systemsprenger". Willkommen zu den Fitzek-Festspielen. Hier gibt es das Buch.

"Bank-Geheimnis" von Nils Petersen

"Bank-Geheimnis", schon wieder ein schnöder Ratgeber zum Thema Finanzen? Nö. Es ist ein Buch über Fußball. Geschrieben hat es der 34-jährige ehemalige Profifußballer Nils Petersen, der unter anderem beim FC Carl Zeiss Jena, beim FC Bayern München und dem SC Freiburg spielte. In seinem Buch berichtet er von seinem Werdegang, von Erfolgen und Niederlagen und dem emotionalen Abschied vom Profisport. Was seine Leidenschaft für den Ballsport einst entflammte? Die WM 1994, bei der noch Stars wie Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann übers Feld rannten. Runde Sache! Hier gibt es das Buch

