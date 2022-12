Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem Dezember 2022.

"Blutmond" von Jo Nesbø

Was Totschlag und Mord angeht, ist die Bibel nur von Jo Nesbø zu schlagen. Was sein Ermittler Harry Hole (sprich: Hule) seit 1997 an Schaurigem erlebt und angerichtet hat, passt in kein Altes Testament. Wohl deshalb will er sich zu Beginn seines 13. Falles ein für alle Mal zu Tode saufen, dann jedoch wecken brutale Morde an zwei Frauen in Oslo wieder seine Lebensgeister. Im Roman rätseln alte Freunde von Harry, was ihn wohl antreibt, und sie finden die Antwort in der Erklärung Bob Dylans über sein "Never Ending Tour"-Leben: "Das ist, was ich tue." Gleiches gilt natürlich auch für Nesbø. PS: Wenn Sie diesen Text lesen und in Russland leben – Pech gehabt! Im Frühjahr schon hatte der 62-jährige Norweger beschlossen, seine Bücher nicht länger im Lande Wladimir Putins zu verkaufen. Hier gibt es das Buch.

"Wir haben es nicht gut gemacht" von Ingeborg Bachmann und Max Frisch

Huch, hat sich dieses Beziehungsdrama etwa verlaufen? Was macht der Briefwechsel zweier längst verstorbener Intellektueller in der Liste der meistgelesenen Bücher? Zumal er mehr als 1000 Seiten umfasst, ein üppiger Kommentarteil inklusive, der erläutert, wie diese Korrespondenz einfloss ins jeweilige literarische Schaffen. Sind die Schriftstellerin und der Schriftsteller, die nach fünf Jahren als Paar scheiterten, womöglich deshalb so zeitgemäß, weil ihnen unter anderem das Homeoffice zur Falle wurde? Max Frisch: "dass wir durch den Umstand [...], dass wir beide zuhause arbeiten, eine zusätzliche Schwierigkeit haben, der kaum ein Paar gewachsen ist". Hier gibt es das Buch.

"Natrium Chlorid" von Jussi Adler-Olsen

Seit einem Jahr Dauerbrenner in dieser ehrenwerten Liste: Carl Valdemar Jussi Henry Adler-Olsen mit dem neunten Fall für die skurrilen Gestalten des "Sonderdezernats Q". Wie der Däne Schriftsteller wurde, hat er dem stern zu Beginn seiner internationalen Karriere verraten: weil er im Herbst 1964 mit einem Kumpel am Rande von Brøndbyøster eine Woche lang auf einem Hochsitz ausharrte, mit Proviant, einer Schicht Heu als Bett und dem Versprechen, nicht einmal für die Notdurft abzusteigen. "Nach drei Tagen langweilten wir uns zu Tode. Wir erzählten einander endlose Gruselgeschichten, fingen Herbstlaub aus der Luft, mit dem wir uns Zigaretten drehten – und bekamen Durchfall, ich kann es gar nicht beschreiben." Als der 14-Jährige vom Turm stieg, da wusste er: "Ich kann wirklich gute Geschichten erzählen." Hier gibt es das Buch.

Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt von Vitor Gatinho

Wie gut, dass der Frankfurter Kinderarzt im Corona-Lockdown auf die Idee kam, Videos ins Netz zu stellen, die Eltern erklären, was Wehwehchen von Problemen oder gar Krankheiten unterscheidet. Inzwischen hat der "KidsDoc" Hunderttausende Follower bei Instagram. Wie gut auch, dass er seinen Bestseller schrieb, bevor die nächste Seuche die Kleinen zum Keuchen brachte, das Atemwegsvirus RSV. Angesichts überlasteter Krankenhäuser und Praxen hätte er dazu gerade weder Zeit noch Muße. Wenn wir uns trotzdem etwas von Vitor Gatinho wünschen dürften, dann einen Frontbericht über ein Gesundheitssystem, das ausgerechnet an den Schwächsten und ihren Ärzten spart. Hier gibt es das Buch.

"Komm zu nix – Nix erledigt und trotzdem fertig" von Tommy Jaud

"Wo für andere der Spaß aufhört, da fängt er für mich erst an." Wer sein Leben nach diesem Motto gestaltet, darf sich nicht wundern, wenn er in der Schule schon ("der reinste Horror für mich") nicht wohlgelitten ist. Ja, wir erinnern uns an die Witzbolde von der hinteren Bank, an die Klassenclowns mit dem Superkleber, den sie auf Lehrerstühle schmierten – was wäre unser Leben ohne sie? In späteren Jahren hat Tommy Jaud seinen inneren Spaßvogel dressiert und als Autor Witze für Harald Schmidt und für die "Heute-Show" geschrieben, mit "Vollidiot" und "Hummeldumm" große Romanerfolge hingelegt und nun auch noch diesen hier, voll mit Kurzgeschichten über seinen verrückten Alltag. Deshalb an dieser Stelle ein Appell: Schließt die Klassenclowns in eure Herzen, bombardiert sie mit eurer Liebe! Hier gibt es das Buch.

"ZOV – Der verbotene Bericht" von Pavel Filatjew

Heiligabend wird es genau zehn Monate her sein, dass Russland die Ukraine überfiel. Mit dabei: Pawel Filatjew, 34 und Fallschirmspringer in der Einheit, die in die Südukraine einmarschierte. Der Soldat aus einer Soldatenfamilie war erschüttert über den Zustand der russischen Armee und die schlechte Organisation. Nach einer Verletzung kehrte er im April in die Heimat zurück, desertierte, floh wochenlang und lebt nun an einem geheimen Ort in Frankreich. Mit seinem Erfahrungsbericht von der Front will Filatjew seine Landsleute wachrütteln. Deshalb ist "ZOV", was so viel wie Ruf bedeutet, auch gratis im Netz verfügbar – bislang nur auf Russisch. Hier gibt es das Buch.

"Kalt und still" von Viveca Sten

Nach und nach schlagen die Spätschäden der Corona-Pandemie zu Buche. Hier zum Beispiel. Die 63-jährige Schwedin, bekannt durch die ZDF-Verfilmung ihrer Schären-Krimis "Mord im Mittsommer", war 2020 zum Skifahren in Åre, im fernen Jämtland, als Covid-19 zuschlug. Flüge fielen aus, weiße Berge und Tiefschnee befeuerten die Fantasie der Autorin. Ja, es war ohnehin an der Zeit, sich eine neue Ermittlerin auszudenken. Die ist Polizistin aus Stockholm und besucht ihre Schwester wo? Genau, in Åre. Schon im kommenden Frühjahr sollen die Dreharbeiten für die neue Serie vor Ort beginnen. Doch jetzt wird gefälligst erst mal gelesen. Die passende Lektüre, um unter acht Wolldecken und der erkalteten Fernwärmeheizung alle Kilowattstunden, Preisdeckel und Einmalzahlungen zu vergessen. Hier gibt es das Buch.

"Wer wir sind" von Stefanie Stahl

Seit Jahren wappnen sich Lesende nun mit Stefanie Stahl für die kleinen und großen Dramen, die ihnen das Leben und besonders gern auch Weihnachten bescheren. Sollten Sie in der Vorbereitung auf diese schöne, herausfordernde Zeit dennoch gerade ahnen, dass ein Teil des Kindes in Ihnen vielleicht doch noch heimatlos ist, können Sie sich mit Stahls Psychologie-Grundkurs "Wer wir sind" jetzt auf Plan B verlegen. Er könnte Ihnen helfen, bei diversen Festtagsschmäusen und -spaziergängen weniger unter Spannung zu geraten und stattdessen ein wenig vor sich hin zu kategorisieren, welcher Art die Meisen Ihrer Lieben wohl zuzuordnen sind. Nur – bevor wir hier Familien sprengen: Nur sagen sollten Sie’s dann nicht. Hier gibt es das Buch.

"Mimik" von Sebastian Fitzek

Wir halten, was wir versprochen haben, und widmen uns zum Jahresende nach der Trunk- und der Drogensucht endlich der Sexsucht großer Autoren. Wer also hat hier sein fleischliches Verlangen nicht im Griff, ist Sklave seiner Libido? Fitzek? Hansen? Unwahrscheinlich, aber wer kennt seine Mitmenschen schon wirklich. Also doch von Schirach? Oder Jussi? Bevor wir einen Prozess wegen Ehrabschneidung riskieren, blicken wir auf Leo Tolstoi. Der hatte etliche außereheliche Beziehungen, liebte Bäuerinnen so sehr wie Adelsdamen und war häufiges Opfer von Geschlechtskrankheiten. Seinem Tagebuch vertraute er 1853 an: "Ich muss mit Frauen schlafen. Ansonsten gibt mir die Lust keine einzige freie Minute!" Mit diesen pikanten Worten entlassen wir Sie, werte Leser, in eine feucht-fröhliche Neujahrsnacht. Hier gibt es das Buch.

"101 Essays, die dein Leben verändern werden" von Brianna Wiest

Dieses Buch, heißt es salbungsvoll im Klappentext, habe die Antwort, "egal, ob du mit Beziehungen, deiner eigenen Lebenseinstellung oder der Kommunikation mit deinen Liebsten zu kämpfen hast". Das klingt doch toll. Da steht aber auch: Brianna Wiest offenbare, "was du hören musst, aber nicht willst. Was du eigentlich schon weißt, aber unterdrückst." Das klingt schon nicht mehr ganz so toll. Jedenfalls jetzt gerade nicht. Was nämlich unbedingt mal gesagt werden muss: Wir haben verdammt viel geschafft in diesem schon wieder so verrückten Jahr. Und es kann gar nicht schaden, sich in dieser Gewissheit jetzt erst mal unter eine warme Decke zu verziehen. Das mit dem Leben ändern kommt ja sowieso. Aber: nächstes Jahr dann. Hier gibt es das Buch.

