Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem Januar 2023.

"Der Erstgeborene" von Michael Robotham

Spoilern dürfen wir hier nicht, dafür aber erinnern wir warnend an ein Sprichwort: Was aussieht wie ein Pferd und sich anhört wie ein Pferd, könnte auch ein Einhorn sein. Ja, der Australier Michael Robotham weiß die Leser an ihrer Nase durch seine Thriller um den Psychologen Cyrus Haven zu führen. Aber das lesen Sie besser selbst, denn wir müssen erneut warnen: Spätestens Ihre Enkel werden auf Einhörnern über den Ponyhof reiten, echt jetzt. Paul S. Knoepfler jedenfalls, US-Experte auf dem Gebiet der Stammzellenforschung und des Bioengineering, hat zumindest schon mal theoretisch alles klargemacht, mit Genschere und ohne Skrupel. Aber dies können Sie auch selbst in seinem coolen Buch lesen: "Drachenzucht für Einsteiger". Hier gibt es das Buch.

"Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen" von Torsten Sträter

Wir schreiben hier ständig über dieselben Bücher. Irgendwann, nämlich jetzt, fällt uns nix mehr ein. Daher eine kleine Special Edition mit Remixen, die großes Bestseller-Potenzial haben: Richard David Precht/Harald Welzer: „Gewalt: Schmerzen bis ins hohe Alter“. Stefanie Stahl: "Sträter: Wer er ist". Michelle Obama: "Wie Kapitalismus gemacht wird, auch wenn er keiner ist." Jamie Oliver: "Two: 101 Essays, die man essen kann." Vince Ebert: "Blackout: Der Lichtblick in uns". Petra Bracht und der andere: "Bewegung ohne Ende". Brianna Wiest: "Das Kind kann’s lassen, es muss nur wollen." Danke und bis zum nächsten Mal. Hier gibt es das Buch.

"It Starts With Us – Nur noch einmal und für immer" von Colleen Hoover

Die 43-jährige Texanerin schreibt Geschichten, in denen geliebt, geweint, verzweifelt, gebangt wird und natürlich auch …, was wir uns in expliziten Einzelheiten leider selbst ausmalen müssen. "Einfach nur wow. Mehr kann man dazu nicht sagen", schreibt eine Leserin auf lovelybooks.de, "Colleen schafft es immer wieder, mich am Ende des Buches zum Heulen zu bringen." Auch wir vom Kulturressort des stern wollen endlich mal wieder etwas fühlen und werden noch heute einen Antrag für eine geschäftliche Gruppenreise stellen. Unser Ziel ist das Literaturfestival "Book Bonanza" im Juni in Grapevine, Texas. Auftreten wird dort nach langer Pause auch Colleen Hoover, sie hat den Event mit ihren beiden Schwestern schließlich ins Leben gerufen. Auf nach Amerika! Hier gibt es das Buch.

"Verheimlicht – vertuscht – vergessen 2023" von Gerhard Wisnewski

Wie der "Chronist" Gerhard Wisnewski arbeitet, zeigt sich schon im Vorwort: Im Mai habe "man" "uns" mit dem Erdüber-lastungstag weismachen wollen, dass jeder zweite Mensch "überflüssig" sei. Nun, der Erdüberlastungstag aber markiert de facto das Datum, ab dem die Menschheit der Erde mehr Rohstoffe nimmt, als sie binnen desselben Jahres nach-bilden kann. Es geht schlicht um Ressourcen-Bewusstsein. Das kann man so aufschreiben. Oder vertuschen. Wisnewski hat sich entschieden. Hier gibt es das Buch.

"Alle sehen dich" von Susanne Mischke

Woran liegt es, fragt sich ganz Deutschland, dass Hannover mit zwölf Strafdelikten auf 100 Einwohner Platz drei des nationalen Verbrechens-Rankings hält? An Gerhard und Soyeon Schröder-Kim kann’s kaum liegen, oder? An den Koksern im Steintorviertel? Den kneipenstürmenden "96"- Hooligans? Nein. Wir in Hamburg halten es für wahrscheinlich, dass Kommissar Bodo Völxen Schuld an der statistischen Misere trägt, weil kein Verbrechen seinen wachen Augen entgeht. Was wiederum an Susanne Mischke liegt, die jetzt Band 12 ihrer Hannover-Krimis aufgelegt hat. Diesmal stellt sie Bodo einen waschechten Friesen zur Seite. Kann ja nur schiefgehen. Kennen Sie den Witz mit den friesi-schen Polizisten und der Leiche vorm Gymnasium? Hier gibt es das Buch.

"Reserve" von Prinz Harry

Nein, keine Sorge, Sie haben keinen Sehfehler. Prinz Harry steht tatsächlich ganze drei Mal in diesen Top Ten. Und zwar mit der deutschen Übersetzung (Platz 1), der englischsprachigen Ausgabe aus Großbritannien (Platz 3) und jener aus den USA (Platz 4). Offenbar nehmen eine ganze Reihe deutscher Fans die Sache so ernst, dass sie im Original von Harrys Gefrierbrandpenis lesen wollen. Zugegeben: "Todger" liest sich womöglich ein Zipfelchen weniger peinlich als "Lümmel". Hier gibt es das Buch.

"Verschwunden" von Sabine Thiesler

Mit Angst-und-Bangemachen kennt die 66-jährige Autorin sich bestens aus: Sie hat eine Zeit lang auf einem Berg inmitten der toskanischen Wildnis gelebt und fürchtet sich seither vor Wildschweinen, Skorpionen, Vipern und gepanschtem Rotwein, und im Mittelmeer schwimmt sie wegen der Haie sowieso nicht mehr. Seit sie in der Einsamkeit der nordfriesischen Marschen lebt, stehen auch nächtliche Besuche von Maskenmännern ebenso auf ihrer Gruselliste wie in den Keller zu gehen, um Konserven zu holen. Mehr wird hier nicht verraten, sonst gibt’s womöglich Ärger. Schließlich hat Thiesler in einem ihrer Romane schon mal einen gemeinen Literaturkritiker brutal ermorden lassen: "Und dann war ich innerlich wieder friedlich." Hier gibt es das Buch.

"Das große Buch der guten Gedanken" von Jan Lenarz, Julia Florentine Prasse

Der Achtsamkeits-Ratgeber könnte auch "Das gute Buch der guten Gedanken" heißen. Weil er so nachhaltig hergestellt wurde, dass Normalbuchkäufer automatisch ein schlechtes Gewissen bekommen. Er ist klimaneutral gedruckt auf Altpapier und mit mineral-ölfreien Ökofarben, nicht in Folie verpackt, selbst der Leim ist vegan. Sind alle anderen Bücher also Umweltkiller und ruinieren unseren Planeten? Sagen wir es mal so: Lesen ist etwas besser als Kreuzfahrten in die Antarktis. Hier gibt es das Buch.

