Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem Juli 2023.

"22 Bahnen" von Caroline Wahl

Es gibt gerade viele Bücher im Handel, auf deren Cover Menschen, meist Frauen, schwimmen, tauchen, mit Badekappen am Beckenrand stehen und so weiter. Nicht alle diese Bücher sind gut. Dieses hier, das auch eine Taucherin ziert, allerdings schon. Da machen Sie beim Kauf nix falsch. Tilda schwimmt jeden Tag 22 Bahnen. Auch, um sich abzulenken von all den Problemen ihres noch jungen Lebens. Die Studentin muss sich unablässig um andere kümmern, um die alkoholkranke Mutter, die kleine Schwester. Sie muss das Geld verdienen, sitzt an der Supermarktkasse und hadert. Dann aber trifft sie Viktor im Schwimmbad … Ein anrührendes, schönes Buch. Hier gibt es das Buch.

"Ein Hof und elf Geschwister" von Ewald Frie

Affiliate Link Ein Hof und elf Geschwister: Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland Jetzt shoppen 23,00 €

Ursprünglich wollte Ewald Frie, Professor für Neuere Geschichte in Tübingen, ein Buch über den Pazifik schreiben. Dann begann die Corona-Pandemie, und Fries Pläne wurden wie die so vieler anderer Menschen in neue Bahnen gelenkt. Der Historiker wandte sich seinen eigenen Wurzeln zu: Er stammt aus einer Bauernfamilie, Vater, Mutter und elf Kinder. Frie gehört zu den jüngeren Geschwistern. Durch Gespräche mit seinen Schwestern und Brüdern zeichnet er, der Spätgeborene, das Leben seiner Familie nach – und damit gleichsam auf anrührende Weise den Untergang der bäuerlichen Gesellschaft. Hier gibt es das Buch.

"Wunderzeit" von Corina Bomann

Affiliate Link Wunderzeit: Die Schwestern vom Waldfriede Jetzt shoppen 15,00 €

Corina Bomann ist eine Mutmacherin für alle, die vom professionellen Schreiben träumen. Bis 2002 hat die gelernte Zahnarzthelferin aus dem mecklenburgischen Parchim die Schriftstellerei noch nebenbei betrieben, dann aber liefen die Romane der heute 49-Jährigen so gut, dass sie davon leben konnte (die Gesamtauflage liegt inzwischen bei rund zwei Millionen). "Wunderzeit" ist der vierte Teil ihrer historischen Saga um das Berliner Krankenhaus Waldfriede, und wie auch in ihren anderen Romanreihen geht es um große Emotionen vor dem Hintergrund wahrer geschichtlicher Ereignisse. "Gut zu lesen. Spannung, Gefühl und Liebe", lobt eine Kundenrezensentin auf Amazon. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Hier gibt es das Buch.

"Beyond the Story" von Myeongseok Kang

Affiliate Link Beyond The Story: 10 Jahre BTS Jetzt shoppen 45,00 €

Für die nicht ganz so Jungen in unserer Stammleserschaft: BTS ist das Kürzel für "Bangtan Sonyeondan", eine K-Pop-Band, was wiederum für Korea-Pop steht. Den aus dem Süden, versteht sich, denn nord-koreanischer Pop ist uns nicht bekannt. BTS sind sieben junge Männer, die niedlich aussehen und seichte Popsongs singen, was seit zehn Jahren zu fast weltweiter Hysterie bei jungen Fans führt. Dieses Buch erzählt den Werdegang der Gruppe. In Porträts und Interviews, die laut Verlags-Info "ohne Kamera und Make-up geführt wurden", was immer uns das sagen soll. Hier gibt es das Buch.

"Fourth Wing – Flammengeküsst" von Rebecca Yarros

Affiliate Link Fourth Wing – Flammengeküsst: Roman Jetzt shoppen 24,00 €

Violet muss sich in einer Militärakademie auf ein Drachen-Reitturnier vorbereiten. Der jungen Frau ist nicht ganz wohl bei der Sache, schließlich überlebt nur die Hälfte der Reiter und Reiterinnen das erste Jahr, die anderen werden im Feuerstrahl der Fabelwesen gegrillt. Bevor die Geschichte überhaupt losgeht, gibt es daher eine Warnung seitens der Autorin: In der Geschichte gebe es jede Menge "Schlachten, Nahkämpfe, Blut, Gewalt, schwere Verletzungen, Tod", nicht zu vergessen "derbe Sprache und sexuelle Handlungen". Also: Entweder man stürzt sich jetzt leidenschaftlich in diesen heißen Fantasy-Shit. Oder man macht sich ganz schnell vom Acker, um dem Wahnsinn noch zu entkommen. Hier gibt es das Buch.

"Scheiß-Angst" von Karina Spiess

Affiliate Link Scheiß-Angst: Schonungslos ehrlich über Reizdarm, Panikattacken und Klo-Sessions von Karina Spiess Jetzt shoppen 19,90 €

Wir erinnern uns: Vor neun Jahren landete die Ärztin für Gastroenterologie Giulia Enders mit "Darm mit Charme" einen Millionenseller. Etwas salopper, aber nicht minder unterhaltsam und informativ erzählt nun die erfolgreiche "Kackfluencerin" (Selbstbeschreibung) Karina Spiess alias "Kiki" von ihrem Reizdarm und ihren damit verbundenen Panikattacken. Wir erfahren außerdem etwas über den Zusammenhang von weiblichem Zyklus und dem Darm – und welche Rolle die Ernährung bei der ganzen Angelegenheit spielt. Ein ehrlicher Mutmacher und Trostspender für alle Leidensgenossen und -genossinnen. Hier gibt es das Buch.

"Blue Skies" von T. C. Boyle (Carl Hanser)

Die Deutschen lieben T. C. Boyle. Warum? Weil seine Romane stets nah dran sind am Zeitgeist und witzig noch dazu. Und wohl auch, weil der Amerikaner so eine schrullige Type ist. Um sein neues Buch über Klimawandel und drohenden Weltuntergang zu promoten,tingelte er kürzlich mit dem Zug durch Deutschland und stellte dabei fest, was wir alle längst wissen: Läuft nicht immer so rund mit der Deutschen Bahn. Boyle schrieb bei Twitter, dass all seine Züge zu spät gekommen seien. Na so was! Die Bahn ließ das nicht auf sich sitzen, twitterte fröhlich zurück, man tue, was man kann, um ihm genug Zeit zum Schreiben zu geben. Vielleicht auch mal ein guter Romanstoff, Mister Boyle? Hier gibt es das Buch.

"The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom" von Piggyback Interactive Ltd.

Affiliate Link The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom Jetzt shoppen 34,99 €

Langer Titel, lange Vorgeschichte. Seit Mitte der 80er-Jahre bricht die gleichnamige Videospiel-Serie von Nintendo Umsatzrekorde. Im Zentrum stehen die Abenteuer eines immer wieder reinkarnierten jungen Ritters, der eine Prinzessin retten will. Was junge Ritter halt so machen. Der Weg dorthin ist kompliziert, deswegen ist dieses bemerkens-wert detaillierte Begleitbuch inklusive Lösungen so hilfreich wie ein frisch geschliffenes Schwert. Das Lob eines Käufers geht voll in Ordnung: "Es ist wirklich ein sehr schönes und nützliches Buch und macht, was es soll." Hier gibt es das Buch.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.