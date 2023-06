Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem Juni 2023.

"Eine Frage der Chemie" von Bonnie Garmus

Eine brillante Chemikerin wird in den 60er-Jahren schwanger, von ihrem Labor gefeuert und anschließend mit einer TV-Kochshow zum Star. Toller Roman, großartiger Filmstoff. Da heutzutage für fast jede Erzählung 90 bis 120 Kinominuten viel zu kurz erscheinen (was nicht stimmt, wenn man sich die zahlreichen breitgetretenen Serien anschaut), kommt die Umsetzung von Bonnie Garmus’ Bestseller nun auch als Achtteiler daher. Die Hauptrolle der Elizabeth Zott hat Brie Larson übernommen, die 2016 den Oscar als beste Schauspielerin im Kammerspiel "Room" gewonnen hat und dem jüngeren Publikum vor allem als Carol Danvers alias "Captain Marvel" geläufig sein dürfte. Ab 13. Oktober tritt sie bei Apple TV+ den Beweis an, dass Frauen keine komischen bunten Anzüge brauchen, um Superheldinnen zu sein. Hier gibt es das Buch.

"Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst" von Martin Wehrle

Endlich schlagfertig sein, nie wieder die eigenen Bedürfnisse zurückstellen, sich nicht mehr ausnutzen lassen – und dafür lediglich ein Buch lesen: Das ist das Versprechen, das Martin Wehrle mit diesem Bestseller gibt. Seine Empfehlung: "Sagen, was man denkt. Bekommen, was einem zusteht." Wir empfehlen den Praxistest: Einfach gnadenlos ehrlich durch die Welt gehen, der Chefin, dem Ehemann oder der anstrengenden Nachbarin einen Tag lang die Wahrheit sagen. Aber bitte nicht bei uns beschweren, wenn die neue Aufrichtigkeit Ärger macht. Hier gibt es das Buch.

"King of Battle and Blood" von Scarlett St. Clair

Seltsam, dass sich in Romanen immer wieder Frauen in diese Vampirtypen verknallen. Schauen wir uns so ein Exemplar mal an: Klamotten aus dem hinterletzten Jahrhundert, ungesunde Gesichtsfarbe, komische Zähne, die nicht gerade zum Knutschen einladen, weil Verletzungsgefahr. Dennoch reißt die Faszination um die schauderhaften Jünglinge seit "Twilight" nicht ab. Autorin Scarlett St. Clair will auch etwas vom Erfolgskuchen abhaben und hat sich eine Prinzessin ausgedacht, die einen Vampirkönig heiraten und schließlich töten soll, um ihr eigenes Königreich zu retten. Tja, wäre da nicht die Liebe. Da lässt König Adrian Aleksandr Vasiliev beim Lächeln (vermutlich) nur kess einen Zahn hervorblitzen, und schon ist es um Isolde von Lara geschehen. Hier gibt es das Buch.

"Ein Hof und elf Geschwister" von Ewald Frie

Der heimliche Star beim Sachbuchpreis 2023 war nicht nur Gewinner Frie, sondern "Wolke 2", die erste Siegerkuh aus der Herde seines Vaters. 1950 seien Vater und Kuh mit dem Zug (!) nach Frankfurt am Main gefahren, wo die rotbunte Schönheit bei der DLG-Schau gewann. So erzählte es Frie in seiner Dankesrede. In seinem Buch beschreibt der Historiker anhand der eigenen Lebensgeschichte und mithilfe der Erinnerungen seiner Geschwister, wie sich Landwirtschaft und Hofleben im Münsterland über die Jahrzehnte verändert haben. Applaus! Und ein fröhliches Muuh. Hier gibt es das Buch.

"Der gelbe Elefant" von Heinz Strunk

In der letzen Ausgabe hat Jana Felgenhauer dieses Buch verrissen. Kester Schlenz möchte hier differenzieren: Ja, die Erzählungen in Strunks neuem Werk sind oft böse, manchmal richtig gemein. Tristesse statt Happy End. Aber Strunk ist nun mal der brillante Chronist des Schadhaften, der mit seiner geschliffenen Sprache und seinem Sarkasmus das Defizitäre ins Groteske verschiebt und es so für uns alle erträglicher macht. Zudem ist der Erzähler in seinem Werk oft die größte Knalltüte. So sagte Strunk denn auch mal dem stern: "Ich bin über 60. Wie weit bin ich noch vom Opa entfernt? Der Verfall ist ja bei mir und überall sichtbar. Da bin ich streng und möglicherweise auch literarisch unerbittlich." Vielleicht schätzt Schlenz Strunks Werk aber so sehr, weil er auch „ein alter, weißer Sack“ ist, wie er selbst sagt. Hier gibt es das Buch.

"Diesseits der Mauer" von Katja Hoyer

Stasi-Dauerüberwachung, Mangelwirtschaft und Dederon-Mief, das sind gängige Klischeebilder, mit denen die DDR immer noch oft in Verbindung gebracht wird. Ist auch was dran. Aber nicht nur. Deshalb nahm sich Historikerin Katja Hoyer (geboren 1985 in Guben) vor, die 40-jährige DDR-Geschichte einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten – aus der Sicht der Ostler. Für ihr Sachbuch befragte sie Menschen, die ihren Alltag im Sozialismus bestritten haben: Lehrerinnen, Fabrikarbeiterinnen, Grenzsoldaten. Hoyer selbst wohnt übrigens seit Jahren in London. Und hat damit genügend Abstand zu Gesamtdeutschland. Hier gibt es das Buch.

"Bretonischer Ruhm" von Jean-Luc Bannalec

Keine große Überraschung, dass der zwölfte Fall von Kommissar Dupin, der diesmal einen Winzermord an der Loire untersucht, wieder ganz oben gelandet ist. Da echte Fans alles ihrer Lieblingsautoren verschlingen, wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass Bannalec unter seinem echten Namen Jörg Bong an einer Trilogie über die deutsche Revolution 1848/49 arbeitet. Teil eins, „Die Flamme der Freiheit“, ist im Oktober 2022 erschienen, die Nachfolger kommen nächstes und übernächstes Jahr. Nach kurzweiliger Urlaubslektüre klingt auch ein Werk des studierten Literaturwissenschaftlers von 1993: "Die Auflösung der Disharmonien: Zur Vermittlung von Gesellschaft, Natur und Ästhetik in den Schriften Karl Philipp Moritz". Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier gibt es das Buch.

"1964: Augen des Sturms" von Paul McCartney

Lange her – und doch fasziniert die Beatlemania bis heute. Dieses Buch nimmt uns mit zurück, mitten hinein in die Fan-Hysterie. Paul McCartney hat damals, 1964, mit einer kleinen Pentax-Kamera die ersten Auftritte der Band in den USA dokumentiert. War ganz dicht dran am Wahnsinn, der um ihn herum tobte. Es sind meist keine guten Fotos im technischen Sinn, aber sie beeindrucken durch ihre Unmittelbarkeit und Intimität. McCartney hat mit ihnen ein Stück Geschichte festgehalten. Hier gibt es das Buch.

