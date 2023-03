Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem März 2023.

"Westwell – Hot & Cold" von Lena Kiefer

Die 38-Jährige aus dem Bremer Einzugsgebiet ist Dauergast auf dieser ruhmreichen Liste. Nach knackigen Titeln wie "Heavy & Light" und "Bright & Dark" folgt hier also "Hot & Cold", der Abschlussband ihrer Westwell-Trilogie rund um Helena und Jess. Wir sind traurig. Wir wollen, dass es weitergeht. Aber jetzt mal so richtig. Nicht immer nur mit Schmachten, Knutschen, Fummeln. "Fast & Furious" ist bereits anderweitig vergeben, deshalb wünschen wir uns einen vierten Teil unter dem Namen "Wet & Juicy". Es würde der Autorin erlauben, sich noch weit sinnlicheren Literaturgenres zu öffnen. Unser Wunsch wird heftig von "Lese_Kolibri" auf lovelybooks.de unterstützt: "Westwell liest man nicht nur. Man fühlt es mit allem, was man hat." Hui! Hier gibt es das Buch.

"Der Abnehmkompass" von Michaela Axt-Gadermann

Weshalb dieser Ratgeber erst im März, lange nach den Neujahrsschwüren, hier einsteigt, verrät sein Untertitel: "Diäthürden überwinden und dauerhaft abnehmen". Unser innerer Kritiker, der mal wieder so tut, als kennte er das Problem gar nicht, ruft gerade: "Na, dann stell dir die Hürden doch mal in echt auf die Strecke, dann biste deine Kilos schnell los!" Womit wir den Fiesling gleich wieder so scheiße finden, dass die Chips für Samstagabend hiermit gesetzt sind. Aus vollster Überzeugung. Hier gibt es das Buch.

Beim Interview in London erzählte uns Richard Osman seinen Lieblingswitz. Er geht so: Kommt eine Frau in ein Zoogeschäft und sieht dort einen wunder-schönen Papagei, der für nur 50 Pfund angeboten wird. "Warum ist er so billig?", will sie vom Besitzer wissen. "Weil er in der Prostitution aufgewachsen ist." Die Frau kauft ihn trotzdem. Kaum zu Hause, krächzt der Vogel fröhlich: "Neuer Puff, neue Puffmutter!" Die Frau ist milde schockiert. Am Nachmittag kehren ihre beiden Teenager-Töchter von der Schule zurück. Der Papagei trillert: "Neuer Puff, neue Puffmutter, neue Mädchen!" Nun schon Entsetzen in allen Gesichtern. Abends kommt der Vater von der Arbeit nach Hause. Der Papagei kreischt: "Hi, Keith, bist du auch schon wieder da!" Hier gibt es das Buch.

"Kompass für die Seele" von Bas Kast

Nach einer Titelgeschichte zu Bas Kasts neuem Ratgeber erreichten uns zahlreiche böse Briefe: Es sei verantwortungslos, depressiven Menschen Experimente mit Magic Mushrooms nahezulegen, der stern hätte sich nicht daran beteiligen dürfen. Allerdings war genau dies das Thema im Interview, weil die Substanzen nicht ausreichend erforscht und deshalb noch nicht zugelassen sind. Und weil sie bei Psychosen in der Vor- oder Familiengeschichte Risiken bergen. Bas Kast will, versprach er im Gespräch, in der dritten Auflage des Bestsellers stärker darauf hinweisen. So, wie’s scheint, ist die gewiss. Hier gibt es das Buch.

"Der Große Preis von Schmonaco" von Paluten

Alle mal anschnallen! In Band sechs der Paluten-Reihe des Youtubers Patrick "Palle" Mayer wird der Held zum Rennfahrer, und irgendwie geht’s um sprechende Autos. Inhaltlich tiefer einzusteigen ist uns leider nicht möglich, da müssten seine minderjährigen Fans einspringen, die sind im Kopf noch fix genug für infantilste Albernheiten. Diese Fans waren auch mächtig überrascht, als ihr 35-jähriger Palle Ende Dezember seine Verlobung bekannt gab. Wir wussten ja nicht mal, dass er überhaupt eine Freundin hat! Wer die Herzensdame ist, bleibt geheim, auf Instagram ist bloß ein fetter Brilli an einer zarten Hand zu sehen. 360.000 Minderjährige haben das gelikt. Auch Kai Pflaume gratulierte: "Nur die Liebe zählt." Und jetzt den Fuß aufs Gaspedal! Hier gibt es das Buch.

"Nichts als die Wahrheit" von Georg Gänswein und Saverio Gaeta

Die Schreiberin dieser Zeilen gibt unumwunden zu, aus einer zutiefst protestantischen Gegend zu stammen, in der die wesentlichen religiösen Auseinandersetzungen zwischen den Reformierten und den Lutheranern des Ortes stattfanden. Die katholische Kirche galt aus der Ferne vor allem als eine sehr eigenwillige Gruppe tendenziell Abergläubischer. Und auch wenn sich dieses Bild über die Jahre korrigierte: Wäre es nach allem, was wir über den Vatikan wissen, nicht ein gutes Werk gewesen, dieses Buch, das allen Ernstes "Wahrheit" proklamiert, einfach im Laden liegen zu lassen? Hier gibt es das Buch.

"Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter" von Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht

Die Gelenke knirschen, weil mit den Jahren der Knorpel flöten geht? Völliger Quatsch, sagten Liebscher und Bracht in ihrem Bestseller "Die Arthrose-Lüge" und rieten, die Schmerzen wegzuturnen. Das half vielen, weshalb das Paar seinen Erfolg Ratgeber um Ratgeber ausdehnt und die Leser auch im neuen Selbsthilfe-Buch ins "Schmerzfrei-Paradies" schickt. Doch wie es so ist mit den paradiesischen Zuständen, es gibt einen Haken: Für viele Übungen braucht man das teure Liebscher-Bracht-Zubehör, etwa Faszien-Massagerollen. Ob’s was bringt? Wer hofft, der rollt. Hier gibt es das Buch.

"°C – Celsius" von Marc Elsberg

"Ching Chong Chinamann, hast du keine Hosen an?" So klang es einst garstig aus deutschem Kindermund. Der hier war ein bisschen kultivierter: "Drei Chinesen mit dem Kontrabass / saßen auf der Straße und erzählten sich was. / Da kam die Polizei, fragt: Was ist denn das?" Folgt nun die Rache dafür aus dem Reich der Mitte? Dort, so lesen wir es im Thriller des Österreichers Marc Elsberg, schicken sie schwarze Riesendrohnen in den Himmel, um die Macht übers Weltklima zu ergreifen und en passant die Niederschlagsmengen zu kontrollieren. Ihnen, werte Leser, geben wir an dieser Stelle noch einen Gruß aus dem Kindergarten mit ins Wochenende: "Schluss mit Regen, Wind und Sturm / der Mensch ist doch kein Regenwurm!" Hier gibt es das Buch.

"Der Magier im Kreml" von Giuliano da Empoli

Forza, endlich mal wieder eine Nudel in unserem Kulturkartoffeleintopf! Dabei ist Giuliano da Empoli streng genommen nur ein Nüdelchen, wurde er doch in Paris als Italo-Schweizer geboren. In Rom hat er bloß studiert und es bis zum Chefberater des italienischen Premierministers Matteo Renzi gebracht. In Mailand gründete er seinen eigenen Thinktank, was gloriosissimo klingt, aber mal im Ernst, ist nicht jeder von uns eine mächtige Gedankenfabrik? Jetzt aber zur Sache: Der Roman des 49-Jährigen, der für den Prix Goncourt nominiert wurde, führt uns ins Zentrum der russischen Macht, in die Gedankenwelt Wladimir Putins und wird von der Kritik einhellig als Schlüssel zum Verständnis des Angriffskriegs auf die Ukraine gelobt. Dem schließen wir uns an, und zwar Flotti Galotti. Hier gibt es das Buch.

"101 Essays, die dein Leben verändern werden" von Brianna Wiest

101 Dalmatiner, 101 Jahre Queen Mum, 101 Konzerte von Depeche Mode auf der "Music for the Masses"-Tour, 101 Strafverfahren gegen Klimakleber in Bayern: Manches ist Zufall, manches Kalkül. Doch etwas muss dran sein an dieser Zahl. Auch US-Bestsellerautorin Brianna Wiest wollte es in ihrem Lebenshilfe-Ratgeber nicht bei 100 Essays belassen. Dabei hätte es doch gut mit dem Kapitel "Hör auf, dem Glück nachzujagen" enden können, aber nein, eins geht noch! Deshalb lernen wir in ihrem letzten Text noch den Begriff "Metanoia" kennen, was so viel wie "fundamentale Veränderung des eigenen Denkens" bedeutet. Da haben wir jetzt ganz schön was gelernt. Hier gibt es das Buch.

