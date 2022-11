Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem November 2022.

"Westwell – Bright & Dark" von Lena Kiefer

Die ehemalige Werbetexterin, geboren 1984, schreibt nimmermüde über große Gefühle und die romantische Liebe, von denen jeder Erwachsene doch weiß, dass sie des Teufels Lieblingsspielzeuge sind. Wir aber lassen heute ausnahmsweise mal die 666 ungerade sein und empfehlen ihre neue Geschichte über Helena und Jessiah mit Wohlwollen. Was wissen wir über Frau Kiefer? Sie sammelt Sweatshirts, mag Pferde und Kekse, liebt Pommes mit Currywurst und lässt ihre Fans ungern warten. Nach "Heavy and Light" und "Bright and Dark" soll bereits im Februar Band drei ihrer "Westwell"-Reihe erscheinen: "Hot and Cold". Deshalb hier eine Warnung an die Autorin, falls sie danach trachtet, ihr Projekt in diesem Sinne weiterzuführen: "Sweet and Sour" holen wir uns lieber beim Chinesen, und zwar mit Chicken. Hier gibt es das Buch.

"Fabelhafte Rebellen" von Andrea Wulf

Damals, als Dörte noch klein und die Welt praktisch gesinnt war, wurden bei den Hansens mit dem Küchenlappen nicht nur die Stubenfliegen, der Weinbrandverschnitt und wer weiß was sonst noch vom Tisch gewischt, sondern auch die Rotznasen der Kinder geputzt. Von September bis Mai schlug einem der nordfriesische Schrägregen auf die Kapuze, auf der Dorfschule von Högel gab’s Dresche für schmutzige Fingernägel, und zum Unterrichtsbeginn wurde aus Kinderhälsen ein Soldatenlied geschmettert: "Die blauen Dragoner, sie reiten". Das ist genau der Stoff, der Literatur gebiert. Heute sieht sich die 58-jährige Hansen als Chronistin aussterbender Welten und sagt: "Ich will schildern, was das Verschwinden bedeutet." In ihrem dritten Roman sticht sie in See und nimmt sich das Leben auf den stürmischen Inseln der Nordsee vor. Ein Buch auch für Landratten. Hier gibt es das Buch.

"Transatlantik" von Volker Kutscher

Das Klimabuch von Greta Thunberg

Die Neueinsteiger dieser Woche stimmen erstaunlich genau mit den vorangegangenen Ereignissen überein: Thunbergs Klimabuch trifft Holzners Erfahrung aus der Notaufnahme (Platz 5). Womit sich der medial und politisch mächtig zugespitzte Zusammenprall zwischen kämpfenden Klimaschützern und kämpfenden Rettungskräften auch hier abzubilden scheint. Ein neues Megathema? Ein weiterer, schrecklicher Auswuchs dieser Zeit?? Haben etwa Klimaschützer dafür gesorgt, dass Holzner nicht an Thunbergs Buch vorbeikommt??? Wir atmen ein. Wir atmen aus. Und erinnern uns: Manch Koinzidenz kann einfach auch Zufall sein. Und nur Fakten beweisen das Gegenteil? Hier gibt es das Buch.

"Verschollen im Berschmudadreieck" von Paluten

Es gibt Bücher, deren Lektüre macht jahrelange Unbildung wett. Dies hier etwa, Band 6 der "Paluten Freedom"-Reihe des gebürtigen Hamburgers Patrick Mayer. Hier erfahren wir von unerforschten Meeren und gigantischen Haien, vom Schatz des Kapitän Schmörtebeker und dem Mut des Käpt’n Schmierhose, im Ernst jetzt! Doch anstatt reflexartig über die grassierende Infantilisierung der Gesellschaft zu pöbeln, stimmen wir lieber ein Hohelied auf die Geschäftstüchtigkeit einer neuen Autorengeneration an. Der 34-jährige Mayer liegt mit aktuell 4,69 Millionen Abonnenten unter den Top Ten der deutschen Youtuber, sein Vermögen wird auf drei Millionen Euro geschätzt, und nach München ist das Nordlicht auch noch gezogen. Ja, Kreiz Kruzifix nomoi, es gibt sie noch, die Bücher, die stinkreich machen! Hier gibt es das Buch.

"Elden Ring – Bücher des Wissens"

Ein Werk ohne Autor ist entweder eine Enzyklopädie, zu der so viele kluge Köpfe ihr Wissen beigesteuert haben, dass nicht alle Namen auf den Buchdeckel passen. Oder eine Gebrauchsanweisung. Bei diesem Werk ohne Autor scheint es sich um eine Mischung zu handeln, einerseits ein Nachschlagewerk rund um das gleichnamige Rollenspiel und anderseits ein Guide durch dessen virtuelle Fantasywelt. Lustigerweise hat das Computerspiel selbst zwei Autoren: Neben Hidetaka Miyazaki, einem japanischen Spieleentwickler, war auch George R. R. Martin beteiligt, Schöpfer der "Game of Thrones"-Romanvorlagen. Hier gibt es das Buch.

"Mimik" von Sebastian Fitzek

"Das Licht in uns" von Michelle Obama

"Die meisten von uns können doch nur das beeinflussen, was hier vor unserer Nase passiert, vor unserer eigenen Haustür. Also überwältigt uns oft die Größe der Probleme. Uns geht die Puste aus, der Schwung verlässt uns, die Energie ist weg. In solchen Zeiten will ich den Menschen Mut machen, sich auf das zu konzentrieren, was sie tatsächlich beeinflussen können“, sagte Michelle Obama dem stern vergangene Woche in einem exklusiven Gespräch zum Erscheinen ihres neuen Buchs. Dass ihr Einfluss immer noch sehr groß und weltumspannend ist, das ist der ehemaligen First Lady natürlich bewusst. Wie zum Beweis dafür avancierten ihre Bekenntnisse und Ratschläge denn auch aus dem Stand zum Bestseller. Hier gibt es das Buch.

