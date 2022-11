Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem Oktober 2022.

"Die vierte Gewalt" von Richard David Precht und Harald Welzer

"Wie Mehrheitsmeinungen gemacht werden, auch wenn sie keine sind" lautet der Untertitel dieser Medienschelte. Wir seien zu sehr dem Mainstream verpflichtet, finden Welzer und Precht, gäben Andersdenkenden zu wenig Raum. Der stern ließ sich nicht abschrecken und lud die zwei neulich zum Streitgespräch. Auch in der "Zeit" und bei "Lanz" hatten die beiden intellektuellen Influencer ausgiebig Gelegenheit, ihre Kritik an uns Journalistinnen und Journalisten zu formulieren. Geschadet hat es ihnen nicht, sich, wie so oft zuvor, mit der "Vierten Gewalt" einzulassen. Die könnte, so unsere These, daran beteiligt gewesen sein, dass dieses Buch zum Bestseller wurde. Die aktuelle Mehrheitsmeinung scheint jedenfalls zu lauten: Dieses Buch gehört gelesen. Hier gibt es das Buch.

"Zur See" von Dörte Hansen

Damals, als Dörte noch klein und die Welt praktisch gesinnt war, wurden bei den Hansens mit dem Küchenlappen nicht nur die Stubenfliegen, der Weinbrandverschnitt und wer weiß was sonst noch vom Tisch gewischt, sondern auch die Rotznasen der Kinder geputzt. Von September bis Mai schlug einem der nordfriesische Schrägregen auf die Kapuze, auf der Dorfschule von Högel gab’s Dresche für schmutzige Fingernägel, und zum Unterrichtsbeginn wurde aus Kinderhälsen ein Soldatenlied geschmettert: "Die blauen Dragoner, sie reiten". Das ist genau der Stoff, der Literatur gebiert. Heute sieht sich die 58-jährige Hansen als Chronistin aussterbender Welten und sagt: "Ich will schildern, was das Verschwinden bedeutet." In ihrem dritten Roman sticht sie in See und nimmt sich das Leben auf den stürmischen Inseln der Nordsee vor. Ein Buch auch für Landratten. Hier gibt es das Buch.

"A Touch of Ruin" von Scarlett St. Clair

Die Produktbeschreibungen auf Amazon kündigen dieses Werk folgendermaßen an: "Scarlett St. Clair lebt mit ihrem Mann in Oklahoma. Sie hat einen Abschluss in Bibliothekswissenschaften und ist verrückt nach griechischer Mythologie, Büchern und dem Leben nach dem Tod." Da haben wir doch glatt mal reingelesen in dieses morbide Debüt. Und wurden nicht enttäuscht. Mrs St. Clair schafft es tatsächlich, die hehren Gestalten der griechischen Sagenwelt in ein bizarres literarisches Soap-Gebäude zu sperren. Dort leiden sie unter trivialem Dauerbeschuss. Dieser Roman gehört zu der neuen Buchgattung "New Adult". Diese soll die Lücke zwischen Jugend- und Erwachsenenliteratur füllen. Wir wussten gar nicht, dass es diese Lücke gibt. Aber diese Liste zeigt: Sie ist da und wurde gefüllt. "Heiliger Hades. Ich brauche mehr davon", schrieb eine begeisterte Leserin. Wir stimmen nicht zu. Hier gibt es das Buch.

"(Fast) Alles einfach erklärt" von Niklas Kolorz

Weil Niklas Kolorz es per Tiktok schafft, tatsächlich fast alles einfach zu erklären, ist er bereits Grimme-Preisträger. In diesem Buch nimmt er sich nicht weniger vor als das Universum und die Frage, wie alles begann. Schwerer Stoff, leicht lesbar aufbereitet; der schrumpfenden Aufmerksamkeitsspanne der multimediagewöhnten Leser immer rechtzeitig mit knalligen Zwischentiteln entgegenkommend: "Was der Anfang von allem mit Taubenscheiße zu tun hat". Nicht länger als 30 Sekunden, sagen manche Lehrer, dürften die eigentlichen Erkläreinheiten im Schulunterricht noch dauern, damit die Schüler überhaupt noch folgen können. Kolorz hat das augenscheinlich perfektioniert. Wir überlegen: Waren’s bis hierhin wohl schon 30 Sekunden? Hier gibt es das Buch.

"Achtsam morden im Hier und Jetzt" von Karsten Dusse

Der Anwalt und Schriftsteller Karsten Dusse hat ein eigenes Buch-Untergenre gegründet: den Achtsamkeitskrimi. Sein Held Björn Diemel ist ein gestresster Anwalt, der von seiner Frau zu einem Achtsamkeitstrainer geschickt wird. Was er dort lernt, kann er gut bei der Führung eines Verbrechersyndikats gebrauchen, das er, aus Versehen, von einem Mafiaboss übernehmen musste. Der Witz der Bücher entsteht aus der Kombination "Harter Krimi meets Meditation und innere Einkehr". Im vierten Teil seiner erfolgreichen Reihe taucht Diemel nach einigen Verwicklungen ab in die Welt des ehemaligen Gurus Bhagwan. Wir haben übrigens 1977 unseren Reporter Jörg Andrees Elten auch mal in den Ashram nach Poona geschickt. Der Kollege kam als Jünger des Gurus wieder. Hier gibt es das Buch.

"Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter" von Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht

Da wird alles ganz schön in die Länge gezogen bei diesen Chart-Stürmern, die es aus dem Stand schafften, Richard David Precht und Harald Welzer vom Thron zu schubsen. Respekt! Dann der Titel: Von der Länge her könnte man meinen, er wäre ein vollständiger Satz. Dann die doppelt gemoppelten Autorennamen. Konnten sich wohl nicht auf einen gemeinsamen einigen, die Ärztin Bracht und der Ingenieur Liebscher. Immerhin: Er hat ihren angenommen. Schließlich das so einfache wie erfolgreiche Rezept der beiden Therapeuten: drücken, rollen, deeeeeeehnen. In die Länge ziehen, die Muskeln und Faszien. Wir vermuten, dass sich auch der Verbleib des Buches in unserer Bestsellerliste ganz schön in die Länge ziehen wird. Hier gibt es das Buch.

"Emmi kocht einfach: 85 Rezepte für das ganze Jahr" von Christiane Emma Prolic

Die gute Nachricht: Von den 85 Rezepten, mit denen die Food-Bloggerin aus Köln ihr kulinarisches Jahr gestaltet, ist rund die Hälfte vegetarisch. Die schlechte Nachricht: Vegan beherrscht Emmi nicht, so richtig modern sind nur wenige Mahlzeiten, viele seit Jahrzehnten durchgekaute Klassiker. Und die eine oder andere Komposition ist so simpel, dass wir uns nicht trauen würden, dafür eine Anleitung zu Papier zu bringen, Wassermelone mit Feta etwa. Immerhin erspart uns das Buch, uns auf Emmis Website durch lange Texte scrollen zu müssen, die deshalb so lang sind, damit dazwischen auch noch viel Werbung passt. Wenn das keine gute Nachricht ist. Hier gibt es das Buch.

"Blutbuch" von Kim de l’Horizon

Erinnert sich noch jemand an Peter Handke und seinen Pöbelauftritt ("läppische Literatur!") bei der Tagung der "Gruppe 47" in Princeton 1966? Oder an Rainald Goetz, der sich 1983 auf den Klagenfurter Literaturtagen die Stirn aufritzte, seine Lesung mit blutender Wunde beendete und vergebens forderte: "Mit meinem Blut soll mir mein Hirn auslaufen." Sendungsbewusste junge Männer, bis heute in liebenswerter Erinnerung geblieben. Wiederbelebt wurde das Genre des Literaturknallers jetzt von Kim de l’Horizon aus Ostermundigen bei Bern. Nach dem Gewinn des Deutschen Buchpreises sang die 30-jährige nicht binäre Person mit Schnauzer und im Kleid ein Liedchen und schor sich aus Solidarität mit den Frauen im Iran den Kopf. Endlich ist mal wieder was los in der lahmarschigen Buchbranche! Hier gibt es das Buch.

