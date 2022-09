Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem September 2022.

"Im Traum bin ich bei dir" von Nicholas Sparks

Der 55-Jährige aus North Carolina hat die knallharte Schule des skrupellosen Geschichtenauftischens absolviert: Er jobbte als Makler, Kellner, Telefonverkäufer und sogar als Pharmavertreter, bevor er seinen ersten Erfolgsroman schrieb. Heute gehört er mit 120 Millionen verkauften Büchern zu den meistgelesenen Autoren der Welt und folgt den Verfassern der Heiligen Schrift dicht auf den Fersen. In allen Romanen des fünffachen Vaters und überzeugten Katholiken geht’s um die Ewigkeitsthemen Familie und Erlösung durch Liebe – wie schön, eigentlich. Wer also lieber über korrupte Pharmavertreter, heuchlerische Kellner, arglistige Telefonverkäufer oder voll verlogene Immobilienmakler lesen will, muss sich anderswo in dieser Bestsellerliste nach Unterhaltung umschauen. Hier gibt es das Buch.

"Abnehmen mit Brot und Kuchen" von Güldane Altekrüger

Wir hätten zwar auch etwas zu Thilo Sarrazin zu sagen, entscheiden uns genau deshalb aber für den anderen Neuzugang dieser Woche. In Wahrheit ein alter Bekannter natürlich, ein Klassiker der Diät-Literatur geradezu, der ganz offensichtlich immer dann Konjunktur hat, wenn Leute a) mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten oder b) daran gescheitert mit zwei Kilo mehr aus dem Urlaub kommen, aber noch nicht verzweifelt genug fürs Intervallfasten sind. Immer dann scheint Güldane Altekrüger die genau richtige Lösung bereitzuhalten: Kuchen zum Frühstück, Quarkstangen als Snack, Kraftbrot zum Mittagess... Ach, Zeilen schon voll, Sarrazin ignoriert, fertig. Hier gibt es das Buch.

"Das Herz der Zwerge 1" von Markus Heitz

Zwergenwerfen. Zwergpinscher. Zwergenkönig. Gehört sich alles nicht mehr, traut sich niemand, noch laut zu sagen. Aber einen Roman nach dem anderen über Zwerge schreiben, das ist erlaubt, was? Ja, offenbar erlaubt Markus Heitz aus dem pfälzischen Zweibrücken sich das. In Band sieben seiner Fantasy-Saga bekommt es der Knirps Goïmron mit einer Sumpfhexe und dem Chef der Orks zu tun, ein bisschen romantisch wird es auch. Am Ende sind natürlich wieder die Kleinsten die Größten, was auf Dauer echt ungerecht ist und eine tiefenpsychologische Frage aufwirft: Was steckt dahinter, dass ein 50 Jahre alter, 1,89 Meter großer Hüne und Ex-Besitzer eines Irish Pubs sich seit zwei Jahrzehnten obsessiv mit Kleinwüchsigen beschäftigt? Ist da etwa jemand von klein auf zu kurz gekommen? Hier gibt es das Buch.

"Das ABC der Videospiele Level 2" von Gregor Kartsios

An den C64 und den Atari erinnern wir uns fast alle, aber kennen Sie auch noch den "Schneider CPC"? Einen Heimcomputer, "angetrieben von einem Z80A mit satten 4 MHz", wie Autor Gregor Kartsios uns in seinem Sammelband der Videospielkultur wissen lässt und uns damit einmal mehr vor die Frage stellt, weshalb hochintelligente Menschen eigentlich so oft in Nerd-Welten abtauchen. Ein Blick auf den nachfolgenden Rang in dieser Liste mag Antwort liefern. Denn der lässt erahnen, wie gut es gerade den Schlaueren tut, sich der Realität zu verweigern und ins digitale Bunt zu fliehen – mithin also ganz und gar unvernünftig zu sein. Hier gibt es das Buch.

"Das tiefschwarze Herz" von Robert Galbraith

Am 22. März 2001 begegnete J. K. Rowling, die damals noch keine Romane unter dem Pseudonym Galbraith schrieb, erstmals Queen Elizabeth II. Das Treffen der Giganten fand in den Räumen des Verlagshauses Bloomsbury in London statt. Obwohl die Königin von der Autorin mit Knicks begrüßt wurde, blickt sie auf den entstandenen Fotos miesepetrig drein. Ahnte sie, dass die Erfinderin Harry Potters sie keine zwei Jahre später im Ranking der reichsten Briten überholen würde? Und wie hart muss es sie getroffen haben, dass die Rolle der Queen in der neuen Staffel von "The Crown" von Imelda Staunton gespielt wird, die einst als Direktorin Dolores Umbridge Schrecken in Hogwarts verbreitete? So, jetzt haben Sie, werte Leser und Leserinnen, wieder mal nur Unsinn dazugelernt, stimmt’s? Hier gibt es das Buch.

"Wir können auch anders" von Maja Göpel

Wieder hat es ein Buch in diese Liste geschafft, das uns zeigen will, wie es gehen könnte mit der besseren Welt. Die Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel weiß, wovon sie spricht. Und man möchte dauernd sagen: Stimmt, so könnte das funktionieren. Wenn alle mitmachen und sich Mühe geben. Aber ein Blick in die TV-Nachrichten zeigt, dass die Welt gerade ganz anders unterwegs ist. Göpel schreibt: "Es ist Zeit, dass wir – jeder Einzelne von uns, aber auch die Gesellschaft als Ganzes – uns erlauben, neu zu denken, zu träumen und eine radikale Frage stellen: Wer wollen wir sein?" Vielleicht ist das aber erst die zweite Frage. Vielleicht muss die erste heißen: Sind wir im Westen endlich bereit zu verzichten? Hier gibt es das Buch.

"Drachenbanner" von Rebecca Gablé

"Drachenbanner" ist der siebte Teil der Waringham-Reihe der Autorin Gablé, die übrigens eigentlich Ingrid Krane-Müschen heißt, aus Mönchengladbach-Wickrath stammt und nebenher noch die Helmsby-Reihe, die Otto-der-Große-Reihe, diverse Solo-Romane und Krimis geschrieben hat. Der Verlag hat dem 25. Jubiläum der Waringham-Saga nun eine opulente Website gewidmet. Darauf können interessierte Leser einen „Epochen-Test“ machen, um herauszufinden, in welchem Jahrhundert sie sich besonders wohlgefühlt hätten. Unser Ergebnis: Es wäre das 14. Jahrhundert gewesen, da „blühen auch Sie in dieser Blütezeit Englands regelrecht auf“. Na ja, ’n büschn kalt und nass vielleicht, dreizehnhundert-irgendwas da oben in England. Obwohl … Damals gab’s noch Feuerholz, oder? Hier gibt es das Buch.

"Das Ende des Kapitalismus" von Ulrike Herrmann

Ulrike Herrmann wurde damit bekannt, dass sie neulich bei Markus Lanz dem Unternehmer Frank Thelen erklärte, wie das eigentlich funktioniert, was er da tagtäglich macht. Also Wirtschaft. Thelen hatte behauptet, die Inflation rühre daher, dass die Politik gerade zu viel Geld drucken lasse. Herrmann wandte ein, dass die Inflation den steigenden Energiepreisen geschuldet sei. Und holte zum tödlichen Schlag aus: "Wundert mich nicht, dass Sie so oft pleitegegangen sind." In ihrem neuen Buch beschwört sie das Ende des Kapitalismus herauf. Das tat allerdings schon Karl Marx. Das Problem mit diesem verdammten Kapitalismus: Er ist wie Frank Thelen. Vielleicht fährt er mal kurz was vor die Wand. Aber bislang kam er leider immer wieder. Hier gibt es das Buch.

"Fairy Tale" von Stephen King

Der Meister präsentiert dieses Mal ein Märchen. Und man ist – wie immer bei King – schnell drin in dieser fantastischen Geschichte um den 17-jährigen Charlie Reade, den eine Reise in eine andere, fremde Welt führt. Stephen King ist gerade 75 Jahre alt geworden, und er hat als Autor kaum nachgelassen. Vielleicht kann man sagen, dass sein Spätwerk nicht mehr die große erzählerische Wucht hat, die Klassiker wie "Es" oder "Friedhof der Kuscheltiere" so besonders machte. King war in der 80ern ein Ereignis. Jeder las seine Romane. Heute gibt es andere Bahnbrecher, aber King macht einfach weiter. Und er hat sie immer noch drauf, diese unglaubliche Leichtigkeit, mit der er Figuren erschafft und sie in wenigen Sätzen mit Leben erfüllt. Es gibt nicht viele, die das so gut beherrschen wie er. Long live the King! Hier gibt es das Buch.

"Lichtblick statt Blackout" von Vince Ebert

Was Vince Ebert über die Energiewende schreibt, stimmt nachdenklich, zumal der Kabarettist studierter Physiker ist. In einem Interview sagte er, der Klimaschutz habe bisher nichts gebracht, es verbiete sich deshalb, weiter "Geld für eine ineffektive Strategie aufzuwenden", schon wegen der "begrenzten finanziellen Ressourcen". Man könnte nun finden, dass sich diese auch anders verteilen und einsetzen ließen. Ebert aber plädiert für Anpassung statt Klimaschutz. So wie Bangladesch das auch schon mache, "in Form von Dämmen und Deichen". Womit sich für uns eine Feststellung aus Schulzeiten bestätigt, dass man manchem Physiker nicht zwingend überall hinfolgen muss. Und bleiben derweil lieber auf unserem stern. Hier gibt es das Buch.

