Jede Woche erscheint der neue stern mit aktuellen Bestsellern: Die in der Printausgabe rezensierten Bücher stellen wir Ihnen einmal im Monat gesammelt auch online vor.

Etwas verwunderlich ist es schon, dass trotz der zunehmenden Digitalisierung immer noch so viele Menschen "echte" Lektüre kaufen. Andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass immer noch so viele Leser ein gutes Buch zu schätzen wissen. Aus diesem Grund finden Sie die stern-Besteller der Printausgaben, die jeden Donnerstag veröffentlicht werden, ab sofort auch online. Hier sind die Belletristik- und Sachbuch-Bestseller aus dem September 2023.

"5 Zutaten mediterran" von Jamie Oliver

Kurz mal ein bisschen im Internet gesucht und festgestellt: Dieses "5 Zutaten"-Ding ist nichts Jamie-Exklusives. Unter anderen haben uns schon Ira König ("5 Zutaten: Rezepte fürs Kochen an Bord"), Ulrike Skadow ("Kochen mit 5 Zutaten") und Mira Brand ("5 Zutaten Rezepte: vegetarische und vegane Gerichte") mit dem verlockend simplen und gefühlt leckeren Küchen-Take-Five beraten. Also mal weg vom Herd und raus in die Welt, wo es genug Probleme gibt, die sich mit diesem Prinzip lösen ließen. Für Hansi Flick zum Beispiel: "5 Zutaten für eine sinnvolle Mannschaftsaufstellung". Für Olaf Scholz: "5 Zutaten zum Ausbremsen der AfD". So, nun is aber gut: setzen, Fünf. Hier gibt es das Buch.

"Twisted Lies" von Ana Huang

Fast wöchentlich tauchen sie in dieser Liste auf: New-Adult-Romane. Es sind Geschichten aus dem Subgenre des Liebesromans, gezielt geschrieben für 18- bis 30-Jährige, mit dem Fokus auf die Themen der Neu-Erwachsenen: erste Jobs, Beziehungen, das Verlassen der Heimat, die Angst vorm Scheitern. Ana Huang ist "New York Times"- und Amazon-Bestseller-Autorin, hat schon 15 (!) Romane geschrieben. Viel ist nicht bekannt über sie, nur dass sie Tagträume, Reisen und heiße Schokolade mag. So unschuldig, wie das klingt, sind ihre Storys nicht, der Plot von "Twisted Lies" (schüchterne junge Frau verfällt attraktivem CEO mit dunkler Seite) klingt stark nach "50 Shades of Grey". Muss man ja nicht lesen, nur neidlos anerkennen. Hier gibt es das Buch.

"Die Insel der Tausend Leuchttürme" von Walter Moers

Fans hüpfen aufgeregt auf und ab: Der Erfinder von "Das kleine Arschloch" und "Käpt’n Blaubär" hat einen weiteren Band aus seiner beliebten "Zamonien"-Fantasiewelt vorgelegt. Nicht-Fans hingegen brummt der Schädel schon beim Klappentext: "Hildegunst von Mythenmetz hätte gewarnt sein müssen. Schon auf der Überfahrt zur Insel Eydernorn, wo er seine Bücherstauballergie kurieren will, entgeht er nur knapp dem Tod." Hä? Die gute Nachricht ist, dass der Roman eine in sich geschlossene Geschichte ist und daher für Neueinsteiger geeignet. Wer zur Lese-Entscheidung noch den Rat eines Experten braucht: ARD-Literaturkritiker Denis Scheck sagt über den neuen Moers, er sei: "Ein Fest der Sprach- und Bildgewalt!" Hier gibt es das Buch.

"Pick me Girls" von Sophie Passmann

Frauen, die meinen, ein bisschen anders und besser zu sein als andere Frauen, nennt man "Pick me Girls". Sophie Passmann war eine von ihnen, verrät sie in ihrem neuen Buch. Darin schreibt sie über die Unsicherheiten, die das Frausein mit sich bringt, und über ihre schwere Teenagerzeit. Dick und psychisch krank sei sie gewesen. Später habe sie Schönheitseingriffe vornehmen lassen, um sich selbstbewusster zu fühlen. Wie so oft geht es vor allem um sie selbst, und dennoch: So verletzlich kennt man die sonst zynische Autorin gar nicht. Dadurch gelingt ihr etwas, das ihr in ihren anderen Büchern nicht gelungen ist: Sie berührt. Hier gibt es das Buch.

"Elternabend" von Sebastian Fitzek

Für seinen Nicht-Thriller hat sich der sonstige Schocker-Autor Fitzek mal eine Clownsnase aufgesetzt: Auf der Flucht vor der Polizei landen SUV-Fahrer Sascha Nebel und eine ihm unbekannte junge Klimaaktivistin auf einem Elternabend und geben sich als Eltern fremder Kinder aus. Haha! Da kann man auch gleich nach Witzen zum Stichwort "Elternabend" im Internet suchen. "Einen Gin Tonic, bitte!" "Das ist ein Elternabend." "Ach ja, natürlich. Dann gleich einen Doppelten!" BADABOOM! Hier gleich noch einer: "Elternabend. Die immer wiederkehrende Strafe für ungeschützten Sex." TUSCH! "Elternabend um 19 Uhr? Da hat der Hund Schlagzeugunterricht." TUSCH! TUSCH! TUSCH! Luschtiger wird’s bei Fitzek garantiert nicht. Hier gibt es das Buch.

"Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte" von Axel Hacke

"Ich möchte ein heiterer Mensch sein. Manchmal gelingt mir das. Oft nicht. Es gibt Tage, an denen mir die Dinge leichtfallen und das Leben etwas Schwebendes hat. Es gibt andere Tage. Mit Sicherheit ist ihre Zahl größer. Und sind es nicht in den vergangenen Jahren mehr geworden?" Finden wir schon. Und danken dem Autor, dass er allen vom chronischen Krisengeklingel Gepeinigten eine wohlige Decke des Trostes, der Zuversicht und inneren Einkehr über die Schultern legt. Mehr muss nicht gesagt werden. Kann auch nicht, weil der Buchtitel so viel Platz braucht. Was uns gleich mal ein bisschen heiter stimmt. Hier gibt es das Buch.

