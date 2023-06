"Ich liebe es, vor Publikum aufzutreten und zu entertainen", sagt T. C. Boyle. Das merkt man. Hier ist er 2019 bei einer Lesung in Berlin.

T. C. Boyle über Harry und Meghan in seiner Nachbarschaft, düstere Aussichten und Insekten-Atem

von Katharina Brenner-Meyer T. C. Boyle sagt, er liebe es, zu entertainen. Das stellt er im Gespräch mit dem stern unter Beweis. Was nicht heißt, dass die Themen nicht auch ernst wären. Apokalyptisch ernst. Wie in seinem neuen Buch "Blue Skies".

Der stern spricht den Autor T. C. Boyle per Videoanruf in seinem Zuhause im kalifornischen Montecito. Der Autor sitzt an einem Schreibtisch, Bücher und Zettel liegen schriftstellerisch um ihn herum verteilt. Blitzgescheit guckt er unter seiner übergroßen Baseball-Cap hervor. Sein neuer Roman "Blue Skies" ist kürzlich erschienen.

Herr Boyle, welche Farbe hat der Himmel bei Ihnen gerade?

Es ist grau draußen. Ich wohne an einem sehr trockenen Ort, an dem es wie durch ein Wunder in diesem Winter geregnet hat. In dieser Zeit des Jahres haben wir typischerweise eine Bewölkung vom Meer her, die manchmal bis zwei oder drei Uhr nachmittags andauert. Die letzten Tage kam die Sonne gar nicht durch. Ich liebe dieses Wetter. Sie können das wahrscheinlich nicht nachvollziehen.

Ja, das fällt mir tatsächlich schwer. Was fasziniert Sie denn ausgerechnet am grauen Himmel so sehr?

Dieses Haus ist alt und es ist kalt. Ich liebe es, abends vor dem Kamin zu sitzen. Ein Hund, eine Katze, ein Buch – es ist großartig, einen Abend so zu verbringen. Alles, was ich sehen will, ist Düsterheit und Regen, aber der wird frühestens im Winter wiederkommen. Ich meine das allerdings nicht ganz ernst. Ich bin im Bundesstaat New York aufgewachsen, wo ein ähnliches Klima herrscht wie in Deutschland oder Österreich. Ich vermisse den Wechsel der Jahreszeiten. Ich mag, was ich nicht habe.

Wer sich statt Europa für Kalifornien entschieden hat, sind die Sussexes. In Ihrer Nachbarschaft leben Prinz Harry und Herzogin Meghan. Und das auf einem Anwesen, über das Sie einst ein Buch schrieben, dem River Rock Estate. Wie finden Sie das?

Die Herkunft von Leuten ist mir eigentlich egal. Ich lebe in einer Demokratie. Ich bin das Produkt einer Demokratie. Meine Eltern waren ungebildet, aus der Arbeiterklasse – und ich bin jetzt hier. Als Meghan und Harry hierhergezogen sind, stellte mir auch ein Fan diese Frage bei Twitter. Ich schrieb, dass ich hart gearbeitet habe und es immer noch tue, um dort hinzukommen, wo ich heute bin. Und was haben die beiden bislang geschafft? Darauf folgte die richtige Antwort, auf die ich von allein nicht gekommen war.