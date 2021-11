Der Amerikaner Bruce Weber ist bekannt für seine Porträts von Supermodels wie Claudia Schiffer oder Cindy Crawford und Webekampagnen für Luxuslabels. Zu den begehrtesten Protagonisten vor seiner Kamera gehören jedoch seine Vierbeiner: Weber und seine Frau Nan Bush sind stolze Besitzer von insgesamt acht Hunden. Ihre besondere Liebe gilt dabei den Golden Retrievern, einer aus Großbritannien stammenden Hunderasse. Sie gelten als sanftmütig und familienfreundlich.

© Norman Konrad Interview Autorin und Journalistin Anja Rützel mag Tiere fast lieber als Menschen – und erzählt von Prominenten, denen es ähnlich ging

Weber und Bush bekamen ihren ersten Hund im Jahr 1972. Sie tauften ihn Rowdy – "nach Clint Eastwoods Rolle in der TV-Serie 'Tausend Meilen Staub'", wie Weber in seinem neuen Bildband "The Golden Retriever Photographic Society" schreibt. Doch es sollte nicht bei einem Hund bleiben. Mehr als 22 Hunde haben Weber und seine Frau in den vergangenen fünf Jahrzehnten begleitet.

Bruce Weber veröffentlicht Bildband über Golden Retriever

"Golden Retriever sind wie Kartoffelchips – man kann einfach nicht bei einem aufhören", habe mal ein Preisrichter am Rande einer Hundeschau zu ihm gesagt, erinnert sich Weber im Vorwort des über 500 Seiten starken Bildbandes. Für das Buch hat der 75-Jährige zahlreiche Aufnahmen zusammengetragen, die in den vergangenen Jahrzehnten entstanden sind.

Nicht immer sind es nur die Hunde, die auf den Fotos zu sehen sind. Mal kuschelt eine nackte Drew Barrymore mit einem Vierbeiner, mal teilt Supermodel Carolyn Murphy ihre Pizza mit ihrem Hund. Die meisten der Aufnahmen sind in Schwarz-Weiß gehalten, so wie man es von Bruce Weber kennt.



"Bruce Weber. The Golden Retriever Photographic Society"

Bruce Weber, Jane Goodall, Dimitri Levas

Hardcover im Schuber, 28 x 35,5 cm, 3,69 kg, 520 Seiten

125 Euro

Ergänzt werden die Bilder um ein Gespräch mit der 87-jährigen Tierforscherin Jane Goodall, die ebenfalls mit Hunden aufwuchs, bevor sie später als Schimpansen-Expertin bekannt wurde. Wie sehr Weber seine Hunden am Herzen liegen, beweist auch der Film "A Letter to True" (2004), den er den Golden Retrievern gewidmet hat. "Nach all den Jahren glaube ich mehr und mehr, dass Hunde wahre Heilsbringer sind", schreibt Weber im Buch und an seine Frau gerichtet: "Die Geschichte unserer vierbeinigen Freunde ist unsere Geschichte. Mögen wir für immer ihr Bellen in unserem gemeinsamen Leben haben."

Der Bildband "Bruce Weber. The Golden Retriever Photographic Society" ist im Taschen Verlag erschienen und kostet 125 Euro.